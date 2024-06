Rodolfo Carter se abre a opción presidencial y a primarias con Evelyn Matthei

El alcalde de La Florida aseguró que le gustaría ser jefe de Estado para poder salvar a la ciudadanía de "un gobierno nefasto" como el del Presidente Gabriel Boric.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, anunció que le gustaría ser parte de la “reconstrucción de Chile”, reconociendo que ser “candidato presidencial es una opción real”.

Carter afirmó que siente un profundo dolor por la actitud y las riendas que ha tomado el actual Gobierno: “Chile me duele, destruido por un gobierno nefasto como este. Me duele el nivel de delincuencia, el temor con que vive la gente, me duele la falta de crecimiento (…). Quiero ser parte del proceso de reconstrucción de Chile después de que termine el gobierno del Presidente Boric”.

Asimismo, mencionó que iría a elecciones primarias con Evelyn Matthei: “La primaria en la centroderecha es sí o sí. No hay posibilidad de que Evelyn Matthei ni nadie en la centroderecha sea por un dedazo”

“Hoy día, frente a la delincuencia y la falta de crecimiento, lo que importa es que elijamos a la mejor persona que pueda dirigir al país. Pero a través de primarias“, agregó.

Ante la pregunta de si iría a primarias con Republicanos, Carter respondió que “con José Antonio Kast (tengo) la mejor relación (…). Pero ellos tienen una coalición distinta a la mía y ojalá podamos construir un proyecto colectivo”.

Finalmente, señaló que le gustaría poder llegar a un acuerdo amplio con todos los partidos de oposición para pelear por el sillón presidencial, abriéndose a la opción de discusión con Demócratas, Amarillos, el Partido De la Gente y Republicanos.