La mañana de este miércoles, representantes de Renovación Nacional (RN) liderados por el senador y presidente del partido, Francisco Chahuán, se reunieron con el ex presidente Sebastián Piñera.

Esto, en medio del proceso de “escucha activa” que está realizando la colectividad de cara a un nuevo proceso constituyente y para el que se están llevando a cabo diálogos entre los distintos partidos que se retomarán este viernes.

“Hemos tenido una muy buena reunión con el ex presidente, que es parte de la continuidad que hemos estado desarrollando, la idea es poder reunirnos con todos los ex presidentes de la República”, detalló el timonel de RN tras la cita con el ex jefe de Estado.

Lee también: Este viernes se retoma el diálogo constituyente: Partidos se comprometieron a “llegar con propuestas concretas”

Asimismo, el senador aseguró que así como “el presidente Lagos en su momento nos dijo que estaba disponible, hoy día lo hizo el presidente Piñera”.

“Manifestó voluntad de colaborar en poder establecer a través de una comisión de expertos”, puntualizó.

En esa línea, desde RN aseguraron que se reunirán con Eduardo Frei Ruiz-Tagle durante este jueves e indicaron que solicitaron una audiencia con Michelle Bachelet, aunque hasta ahora no han obtenido respuesta.

Cabe mencionar que desde la tienda que preside Chahuán se reunieron con Ricardo Lagos Escobar el pasado 12 de septiembre, donde propusieron al ex mandatario “jugar un rol” en el comité de expertos que acompañaría un nuevo órgano redactor.