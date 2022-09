La jornada de este lunes, el ex presidente Ricardo Lagos se reunió con representantes de Renovación Nacional (RN), liderados por su timonel Franciso Chahuán, en el marco de los diálogos que están llevando adelante los partidos políticos de cara a un nuevo proceso constituyente.

“Creemos que el ex presidente Lagos tiene un rol que jugar como también el resto de los ex presidentes del país, pero ciertamente Lagos es el decano de los ex mandatarios con cual hemos estado dialogando”, señaló el senador y presidente de la colectividad tras el encuentro.

En ese sentido, agregó que ex jefe de Estado “debiera ser clave, y se lo planteamos hoy, para integrar un comité de expertos que sea capaz de arribar a un buen resultado de nueva Constitución”.

“Él siempre ha sido generoso con Chile y ha mostrado disposición de colaborar y contribuir, siempre ha tenido una visión de Estado y por tanto, tendrá que tomar sus decisiones para ha manifestado buena disposición (…) no cabe la menor duda que tiene la expertise necesaria para poder aportarla en el proceso y hemos visto buena disposición a que si es convocado, tener la voluntad de colaborar”, ahondó.

Asimismo, subrayó en que desde RN “queremos pedirle que cumpla un rol, pero él tendrá que manifestar su opinión”.

“Creo que el país espera que haya una convergencia de voluntades después de la clara definición que hubo en días pasados”, advirtió el ex mandatario a propósito del triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida.

Respecto a su eventual participación en un nuevo proceso constituyente, Lagos señaló que “sí, fui presidente de Chile y por cierto uno está disponible a aportar, si es que es posible y si creen que uno tiene algo que aportar, entendiendo el rol que uno tiene como ex presidente y en consecuencia ser cuidadoso en lo que vamos a decir pero también aportar un poco de experiencia”.

Al ser consultado sobre el mecanismo más adecuado para la redacción de una nueva propuesta, señaló que “lo más lógico es volver a la elección de una constituyente pero con una diferencia, que el panel de expertos trabaje en las orientaciones donde hay puntos de encuentro”.

“De esta manera habrá cierto material preparado para aquellos que sean elegidos y se aproveche el tiempo (…) Si el trabajo es suficiente, con todo lo que hemos discutido y conversado, yo creo que en un periodo de seis meses, una vez elegida la convención podríamos tener una respuesta definitiva”, explicó.

Por último, delineó que “lo que hay que hacer primero es tener un borrador de puntos de encuentro, luego hacer la elección de convencionales y luego de se pueda redactar en un periodo breve. Hemos discutido dos años (…) es relativamente fácil la tarea si hay buena voluntad”.