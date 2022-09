El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, reconoció que se equivocó al hacer pública parte de una conversación que sostuvo con el presidente Gabriel Boric.

Esto, luego de las críticas que recibió por parte de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien afirmó en conversación con Tele 13 Radio que “no me parece bien que se revelen conversaciones con el presidente y no entiendo como pudo suceder algo así”.

“Yo le daría la razón a la ministra, me parece. Creo que hubo un error en este caso si es que así lo considerara el presidente”, admitió el timonel del PC.

En esa línea, aseguró que “lo que menos quiero es menoscabar la figura del presidente, no era esa mi intención. Creo que no lo he hecho y si lo ha dicho así la ministra del Interior, estoy de acuerdo con ella”.

¿Qué dijo Teillier sobre la conversación con Boric?

El ex parlamentario comentó parte de un diálogo que sostuvo con el mandatario tras el fallido nombramiento de Nicolás Cataldo (PC) en la Subsecretaría del Interior, donde reemplazaría a Manuel Monsalve.

“El presidente después de la ceremonia me pidió que fuera a La Moneda. Él me recibió, expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tuits, pero que pensó que no eran para tanto, que no daba para que no fuera subsecretario”, señaló Teillier en entrevista con Radio Nuevo Mundo.

En ese contexto, indicó que “él -Boric- me dijo cómo podemos compensar. Le dije que no vinimos a pedir compensaciones ni más cargos, sino que se entienda que es una situación política incómoda”.