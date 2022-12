“Hay que mirar el carnet de vez en cuando”. Esta fue la respuesta del ex presidente Ricardo Lagos tras ser consultado por la propuesta que planteó el Partido Demócratas para que los ex mandatarios integren la Comisión Experta para elaborar la nueva propuesta constitucional. Su respuesta fue previa al encuentro del líder PS-PPD con los integrantes de la colectividad en formación. Desde la entidad dijeron al término del encuentro que el ex mandatario está disponible para participar de la comisión.