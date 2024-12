Revelan testimonio del reo acusado de decapitar a su compañero de celda en Concepción: “Vi al Joker en la muralla”

El sujeto, que fue diagnosticado con un brote psicótico, relató que habló de la carta del naipe inglés y de la Güija con la víctima antes de cometer el crimen.

Fue el pasado lunes que se dio a conocer un crudo hecho ocurrido al interior del Centro Penitenciario Bío Bío, en Concepción (Región del Biobío), luego que un reo fuera encontrado decapitado en su celda.

El hecho ocurrió en el módulo 42, y fue alertado a eso de las 9:00 horas del pasado lunes por personal de la institución.

En este contexto, La Tercera reveló parte del testimonio que entregó el acusado del crimen, Diego Valdés San Martín (41) a un perito médico psiquiatra el día posterior a la muerte.

El relato del acusado por reo decapitado en Concepción

Respecto al hecho, Valdés relató que “con él, éramos amigos, los conocimos de antes, en Arica, si vivimos varias veces juntos… en los penales”.

“Al final hablamos del Joker, el bufón ese de la carta, que uno podía hacer pacto con el diablo, y temas así… estuvimos harto rato así, y él estaba armando su cama… si yo lo vi… lo vi… al Joker, en la muralla… me dijo –mátalo– y yo dije también le tiene que haber dicho eso mismo así que dije es él o soy yo“, relató en su testimonio.

Además, detalló que “es que nos pusimos a hablar de la Güija, que los que jugaban eso quedaban malditos, y eso era para siempre, que sí existía el pacto con el diablo, y yo, yo venía… del (módulo) 52, salí porque empecé a agredir a todos, porque estaban hablando de mí, eso fue hace como 10 días… me pegaron puñaladas, pero de verdad estaban hablando de mí, querían matarme y me decían -oye pero qué te pasa-“.

“Ahora en el (módulo) 42 hace como seis días, igual ahí todos hablan de mí, se tocaba la cara, se agarraban los ojos, ponían las manos en las piernas… no sé qué me querían demostrar con todo eso… no sé… como que quieren decirme algo… si no me iban a… por eso al final me aíslo, para evitar todo eso”, dijo al médico.

Según el médico, el sujeto fue encontrado con un brote psicótico, por lo que requiría atención médica inmediata, la que finalmente no fue entregada. A raíz de esta situación, la Defensoría Penal Pública presentó un recurso de amparo solicitando su traslado urgente a un recinto donde pueda ser hospitalizado con atención psiquiátrica.