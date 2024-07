Revelan conversaciones inéditas de Eduardo Macaya al conocer denuncia en su contra: “No le cagues la vida a mi hijo”

En el intercambio entre Macaya Zentilli y el padre de la víctima se produjo a través de una llamada telefónica, la que se ocupó como evidencia para llevar a juicio al denunciado.

El pasado viernes 19 de julio el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando sentenció a Eduardo Macaya Zentilli a 6 años de cárcel por abusos sexuales de carácter reiterado contra dos menores de edad.

El caso se hizo público inicios de junio de 2023, cuando se presentó una denuncia en su contra. Sin embargo, un nuevo antecedente da cuenta de la reacción del condenado al momento de enterarse de la querella en su contra.

Un reportaje de Radio Biobío dio a conocer el contenido de una grabación telefónica en la que el padre de una de las denunciantes confronta telefónicamente a Macaya tras enterarse, por parte de su hija, de los abusos.

Dicha pieza es parte de los archivos con los que el Ministerio Público sostuvo su caso en contra del padre del senador Javier Macaya.

“Acabo de saber que tocaste a mi hija”

En dicha llamada, el denunciante, identificado como “NN” llamó a Macaya y le indicó: “Acabo de saber que tocaste a mi hija“.

Ante la falta de respuestas de Macaya, el interviniente nuevamente le recrimina que “incluso pude ver los videos donde estás (…) haciendo lo mismo, le tocaste (…) a mi hija. Bueno, realmente jamás pensé sobre ti. Eres un pedófilo asqueroso“.

Posteriormente, el propio Eduardo Macaya le replicó: “Por favor, escúchame. Yo con tu hija cuando era más chica siempre jugamos con las niñitas y todo, con la cosquilla. Yo te juro que así inintencionalmente, puede que le haya pasado a llevar”.

“No le cagues la vida a mi hijo”

A continuación, el denunciado le planteó la posibilidad de que se juntaran a conversar. En ese momento, el padre de la víctima le indica que “no, no, mira, te digo una cosa, tú hueón moriste ya con esto que paso, hueón. Tú no existes, hueón. Y lo único que voy a hacer es publicar los videos, hueón. Yo no quiero saber nunca más de ti, en serio (…) encuentro que gente como tú es peligrosa de verdad”.

A lo que Macaya le indicó que “lo que sí te pido, por favor, no le cagues la vida a mi hijo, hueón. No le cagues la vida a mi hijo”.

“Y tú se la cagai a la mía, que andís tocando (…) a mi hija vale menos que lo que me estai diciendo… no le cagues la vida a mi hijo. ¡Por favor! Tú pensai por tu hijo y yo pienso por la mía“, le respondió el denunciante.

Finalmente, le indicó que “no fue solo una vez (…) y por debajo de la ropa. Y eso no resiste a ningún tipo de explicación, yo creo que no te acordai, qué sé yo. Listo, ya, dejemos la cuestión aquí la verdad, no tengo más que hablar contigo. Hasta aquí llega nuestra conversación y se acabó, déjalo hasta aquí nomás, adiós”.