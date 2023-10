Un grupo de parlamentarios de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático se reunió este lunes con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, para respaldar su gestión y manifestarle su apoyo ante las críticas que han surgido desde la oposición.

El encuentro comenzó pasado las 8:00 de la mañana, se realizó en el Palacio de La Moneda y no contó con la presencia de congresistas del Partido Comunista (PC).

La instancia tuvo por objetivo apoyar a la jefa de gabinete, luego que sectores de oposición han criticado y cuestionado su trabajo en materia de seguridad, sobre todo, en el marco de la discusión política por la Ley de Usurpaciones.

“Las críticas que vienen de parte de la oposición son completamente injustas, porque estamos frente a una ministra que respecto a La Araucanía, ha logrado bajar los hechos de violencia en un 43%. No hay ninguna complicidad, ni ninguna amistad con los violentistas, sino que este gobierno ha sido más eficaz para reducir los hechos de violencia que el gobierno anterior”, dijo el diputado del Partido Liberal (PL) Vlado Mirosevic.

“No queremos caer en la pelea de quién grita más fuerte, porque eso no es lo que necesita el país en seguridad, y hacemos un llamado a la oposición a que ese no sea el tono. Por eso, estamos acá desde la Alianza de Gobierno con la máxima unidad posible, diciendo también a todo el país y a la oposición que la ministra Tohá no está sola”, agregó.

Por su parte, el senador y presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, expresó que, desde el punto de vista presupuestario, de prevención y persecución, “articular a todos los actores, de una mayor coordinación en el sistema de seguridad en general, claramente el liderazgo de la ministra Tohá -y el respaldo del presidente en ese sentido- se ha notado”.

“Por lo tanto, las coaliciones que conforman esta alianza de gobierno, los partidos, tenemos que estar a la altura, entiendo que la derecha en esto va a escabullir su responsabilidad respecto a lo que fue su rol en el gobierno pasado”, añadió.

Pdte. Boric dice que Tohá “ha tomado las riendas al asunto”

En el marco de su visita a la Región de Coquimbo de la semana pasada, el presidente Gabriel Boric se refirió al trabajo realizado por la ministra Tohá, en materia de seguridad, y defendió su labor diciendo que “ha tomado las riendas al asunto”.

Al presentar un balance y continuidad de la agenda de seguridad, el mandatario explicó que “se está haciendo mucho” en materia de seguridad y que esto se debe también a la labor de la secretaria de Estado.

La secretaria de Estado “tiene que ir al Parlamento permanentemente a defender la agenda de seguridad cuando nos están diciendo que acá no se está haciendo nada“, expresó el jefe de Estado, “y no es cierto que no se está haciendo nada”, agregó.

“Asumimos el país con una crisis en materia de delincuencia que en un momento parecía desbordante y yo creo que hemos logrado encauzarla”, continuó.