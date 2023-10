En el marco de su visita a la Región de Coquimbo, el presidente Gabriel Boric se refirió al trabajo realizado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, en materia de seguridad y defendió su labor explicando “ha tomado las riendas al asunto”.

Al presentar un balance y continuidad de la agenda de seguridad pública en la región, el mandatario explicó que “se está haciendo mucho” en materia de seguridad y que esto se debe también a la labor de la secretaria de Estado.

La ministra Tohá “tiene que ir al parlamento permanentemente a defender la agenda de seguridad cuando nos están diciendo que acá no se está haciendo nada, y no es cierto que no se está haciendo nada”, dijo en medio de la ceremonia.

“Asumimos el país con una crisis en materia de delincuencia que en un momento parecía desbordante y yo creo que hemos logrado encauzarla”, agregó.

Aunque reconoció que sigue habiendo muchos problemas, afirmó que “aquí es bastante claro que tenemos un Gobierno (trabajando) y, en este caso, en materia de seguridad encabezado por la ministra del Interior, que le ha tomado las riendas al asunto”.