Los candidatos del pacto Apruebo Dignidad, Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (CS), se enfrentaron el miércoles por la noche en un nuevo debate de cara a las primarias presidenciales que se llevarán a cabo el domingo 18 de julio.

En la instancia, transmitida por La Red, el candidato del Frente Amplio (FA) y diputado en ejercicio, Gabriel Boric, fue interrogado por el periodista Santiago Pavlovic respecto a su estado de salud mental, luego de haber estado internado -de manera voluntaria- en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Chile en 2018, debido a su trastorno obsesivo compulsivo (TOC).

Pavlovic leyó que el TOC “se caracteriza por un patrón de pensamientos y obsesiones que provocan comportamientos repetitivos o compulsiones. Estas compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan gran sufrimiento emocional”. Acto seguido, preguntó al parlamentario sobre su actual condición de salud y qué opinan los médicos tratantes respecto a lo que podría ocurrir frente a determinadas situaciones de estrés máximo.

Luego explicó que “en todos los países del mundo es casi una obligación hacer un escrutinio sobre la salud mental de las personas que aspiran a ejercer el poder”.

Boric respondió que “es un tema delicado, pero por el cargo al que estamos aspirando, corresponde ser sujeto al escrutinio público”.

“Afortunadamente, a diferencia de la gran mayoría de los chilenos, tuve la oportunidad de tener tratamiento; hoy día, un tercio de los chilenos padece de alguna enfermedad vinculada a la salud mental y sólo un 20% de ellos o ellas tiene tratamiento”, comentó el candidato.

Más delante, aseguró no sentirse incómodo con la pregunta: “la salud mental ha estado muy estigmatizada y muchas veces es una procesión que se termina llevando por dentro, porque como no se ve… Tú no tienes un hueso quebrado, o algo sangrante, o un examen que diga exactamente qué es lo que sucede o dónde está el problema. La verdad es que muchas veces genera una cantidad de prejuicios que además se utilizan como insultos: ‘no seas bipolar, no seas loco, no seas histérica’”

Respecto a su estado de salud, respondió: “yo hoy estoy bien, estoy con tratamiento permanente, esta es una enfermedad que no se pasa y estoy con medicamentos que los puedo hacer públicos sin problemas, con cuatro dosis diarias y monitoreado permanentemente, y con una carga mucho menor que me ha cambiado para bien la calidad de vida”.

La pregunta fue cuestionada en redes sociales. Por ejemplo, la diputada Camila Vallejo (PC) manifestó que “hablar de salud mental está bien y no tiene que ser tabú, pero encuentro que usar eso como forma de cuestionar las capacidades de Gabriel Boric y la insistencia en el tema, me pareció poco ético“.

En cambio, el ex fiscal Carlos Gajardo dijo que le pareció “válida la pregunta”.

Hablar de salud mental está bien y no tiene que ser tabú, pero encuentro q usar eso como forma de cuestionar las capacidades de @gabrielboric y la insistencia en el tema me pareció poco ético. Al final tenemos un presidente sin TOC y miren dónde estamos…#JadueParaChile — Camila Vallejo Dowling #APRUEBO (@camila_vallejo) July 8, 2021