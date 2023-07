Este viernes la otrora exsubsecretaria del Ministerio de Culturas, Andrea Gutiérrez, renunció a su cargo, luego de que el presidente Gabriel Boric anunciara un sumario administrativo en el ministerio por el traspaso de fondos de dos convenios.

¿Qué dijo?

Gutiérrez, mediante un comunicado de prensa, aclaró que reconoció un error al firmar dos convenios en los que menciona tenía la “obligación de abstenerme”.

Los convenios a los que se refiere la exsubsecretaria son dos acuerdos con la Corporación de Desarrollo de Santiago, donde había sido directora anteriormente.

Los proyectos correspondían a la adjudicación de $295 millones, los cuales fueron destinados en $45 millones para una exposición de artistas en Plaza de Armas y $250 millones para el reemplazo de la cubierta de tela del domo de la Plaza de las Culturas.

Andrea Gutiérrez comenta: “Lamentablemente, no me abstuve de participar en ambas situaciones. Quiero enfatizar que este error fue involuntario y de buena fe, y quiero reafirmar que no hubo mal uso de recursos públicos”.

“En virtud de lo acontecido, he tomado la decisión de dejar mi cargo. Lo hago con certeza y tranquilidad de todo lo que hemos llevado a cabo fue con el propósito de brindar a los agentes culturales y, sobre todo, poner la cultura en el centro de la vida de las personas”, concluyó.

El convenio con la Red de Salas de Cine

La renuncia de Gutiérrez llega en medio de la polémica generada luego de que la subsecretaria firmara dos convenios con la asociación gremial Red de Salas Independientes de Cine de Chile, por un monto total de 208 millones de pesos, además de enfrentar acusaciones por posible tráfico de influencias.

La segunda acusación se debe a que en el momento de los convenios, la representante legal de la Red de Salas Cine era Teresita Ugarte, quien era pareja de Pablo Casals, el entonces jefe de gabinete de Gutiérrez.

Convenios por más de 200 millones

De acuerdo a información entregada por Ex-Ante, el primero de los convenios contemplaba cerca de $120 millones para apoyo a “organizaciones culturales“.

Mientras tanto, el segundo tenía un valor cercano a los $88 millones, el cual tenía la finalidad de financiar la actividad “Nuestras salas de cine”.

No obstante, a pesar de esta información, el gobierno descartó que la renuncia esté relacionada con los convenios con la Red de Salas de Cine y afirmó que se debe exclusivamente a la firma de los convenios con la Corporación de Desarrollo de Santiago.

La renuncia de Gutiérrez

Mediante un comunicado de prensa, Presidencia confirmó que Andrea Gutiérrez presentó su renuncia luego de que el presidente informara del sumario administrativo en el ministerio.

“El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha ordenado la instrucción de un sumario administrativo a la Subsecretaria de la Cultura y las Artes, Andrea Gutiérrez. Asimismo, la Subsecretaria ha puesto su cargo a disposición y su renuncia se hará efectiva el día lunes 31 de julio”, explicaron en el comunicado.