Seremi renuncia tras ser apuntada de haber ejercido como abogada de narcos: Presentaría acciones contra medios y Contraloría

La revista Doble Espacio afirmó que Paula Catalán (PC) figura en un listado del ente regulador como abogada defensora en 5 causas por la Ley 20.000. La ministra Sandoval ratificó su salida y agradeció su gestión en Los Lagos.

El Gobierno confirmó que Paula Catalán renunció al cargo de secretaria regional ministerial (seremi) de Bienes Nacionales de Los Lagos tras ser apuntada de haber ejercido como abogada de causas vinculadas a narcotráfico.

¿Qué pasó?

El miércoles pasado, la revista Doble Espacio -perteneciente a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile- afirmó que la ahora exautoridad del Ejecutivo, y militante del Partido Comunista (PC) figura en un listado de la Contraloría General de la República (CGR) como abogada defensora en cinco causas (cuatro de 2023 y una de 2024) relacionadas a la Ley 20.000, la cual sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

La última de estas habría ocurrido casi un mes después de que asumió el cargo como autoridad en la región del sur.

No obstante, Catalán habría dicho al medio citado que antes de asumir como seremi solo defendió dos casos de narcotráfico, y aseguró que no tiene causas pendientes por la Ley 20.000.

Tras la publicación, parlamentarios, de distintos sectores políticos, incluyendo el oficialismo, exigieron la salida de la ahora exseremi.

Finalmente, Paula Catalán renunció a su cargo ayer. Esto fue confirmado después por la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval: “Hemos decidido aceptar la renuncia de la seremi de Bienes Nacionales, Paula Catalán Pérez”.

“Agradecemos su compromiso y gestión realizada durante los meses que ejerció en el cargo. Desde el Ministerio de Bienes Nacionales seguiremos trabajando en la región para dar buen uso a los bienes fiscales”, agregó.

Exseremi presentaría acciones

Tras renunciar, la exseremi Catalán comentó, en entrevista con Radio Bío-Bío, que decidió dejar el cargo porque estaba sufriendo un “tremenda daño” a su imagen ante “todas las publicaciones absolutamente falsas”.

También, dijo que su decisión se sustenta para poder limpiar su imagen “y para que pueda ejercer acciones en contra de los medios y también eventualmente de Contraloría, si es que es efectivo que yo figuraba en un listado donde nunca debería haber estado”.

Además, apuntó contra la revista de la casa de estudio que publicó por primera vez la información: “A la fecha no han podido descartar si efectivamente figuro o no, en el famoso listado de control de Contraloría, que es lo que aduce el reportaje”.

“Revisado mi nombre en las fechas de inicio y en todo el sistema, no figuro porque no existen causas de Ley 20.000 asociadas a mi persona, donde yo haya asumido una defensa. Por ende, mi nombre no puede figurar en ese listado y si es que figura también ese descarte lo haré en la investigación correspondiente, las acciones correspondientes que estoy evaluando interponer”, indicó.