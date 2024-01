El diputado Andrés Longton (RN) sostuvo que no niega que "hubo afectados" durante el estallido, pero que no es posible que los organismos involucrados no hayan revisado los antecedentes para otorgar las pensiones. Por su parte, Lorena Fríes (CS) planteó que "independientemente de los antecedentes penales, lo que se requiere es una reparación".