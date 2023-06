Durante la tarde del viernes, el exalcalde Raúl Torrealba fue formalizado y puesto en prisión preventiva. La jueza María Carolina Herrera argumentó que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

Torrealba ha sido imputado por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos. Ante estos hechos, la oposición ha calificado la medida de prisión preventiva como una “señal clara ante la corrupción”.

El diputado (CS) Gonzalo Winter reaccionó a la formalización del exalcalde Torrealba, señalando: “La prisión preventiva es una buena señal para un país acostumbrado a la impunidad de aquellos que, haciendo uso de su poder, saquean los municipios a lo largo de Chile”.

Su par, la parlamentaria Gael Yeomans, detalló: “Está formalizado por el fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos. Según la Fiscalía, habría desviado más de 700 millones de pesos”. Además, añadió: “El país necesita señales claras frente a la corrupción. Espero que no haya impunidad”.

La parlamentaria Marisela Santibáñez, del Partido Comunista (PC), destacó: “Por fin estamos viendo cómo la justicia llega a los delitos de cuello y corbata. Que caiga todo el peso de la ley sobre aquellos que dañan nuestra democracia de forma tan grave”.

El presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, también se refirió a la formalización, señalando: “Esperamos que la Corte de Apelaciones no revierta la prisión preventiva, ya que representa un peligro para la sociedad y existe un riesgo real de fuga“.

