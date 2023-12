El alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se reunieron en el Juzgado de Garantía de Talagante para presentar una querella criminal contra quienes resulten responsables del asesinato del niño de 5 años el pasado martes en calle San Ignacio.

La balacera que dejó como saldo la vida del menor se produjo luego de un presunto “ajuste de cuentas” entre un sujeto conocido por vecinos como “El Lechuga”.

¿Qué dijeron?

El jefe comunal espera que “se investigue con toda la fuerza de la ley”.

“No podemos seguir esperando que niños mueran en nuestra ciudadanía, que más personas sigan muriendo producto de la delincuencia que está desatada hoy, y que no tiene una respuesta“, agregó Muñoz.

El gobernador Orrego, por su parte, lamentó el fallecimiento del menor y manifestó que “no podemos seguir normalizando que estén muriendo personas producto de armas de fuego y de delincuentes cada día más violentos (…), las gobernaciones y los municipios no tenemos todas las atribuciones, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados”.