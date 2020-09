El alcalde de La Grana, Felipe Delpin (DC), anunció que interpondrá una querella contra la diputada y presidenta de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, a menos que se retracte de sus palabras.

La advertencia del jefe comunal llega en el marco de las negociaciones entre el Frente Amplio y el resto de la oposición para ir a primarias de cara a la municipales. Desde el conglomerado han exigido marginar a candidatos vinculados a casos de corrupción, entre los cuales fue mencionado Delpin.

El alcalde descartó que su municipio tenga alguna denuncia. “Que se dé mi nombre y el de la Municipalidad de La Granja es jugar con la dignidad, no sólo la mía, sino con toda la comunidad a la que represento”, reclamó en conversación con El Dínamo.

El alcalde calificó la situación como “una canallada” y aseguró que su actual patrimonio se debe a su trabajo y al de su esposa. Todo sería “comprobable, porque hay créditos hipotecarios por 30 años a mi nombre, entonces que esta señora se escude en su cargo para decir lo que quiera, me parece terrible“.

“Yo le voy a exigir a ella que se retracte, que me dé explicaciones o si no yo voy a ir a tribunales, así de simple. Voy a defender mi nombre y el de La Granja porque es lo que corresponde. Estoy viendo cómo llegar a los tribunales con mis abogados, si no se desdice de lo que dijo”, adelantó.

Además, señaló que la acusación sería parte de un “juego político” del Frente Amplio para postular a sus candidatos en esa comuna.

“Si ella no quería las primarias, se la tenía que jugar por eso, pero no enlodando el nombre de personas y municipalidades, comunidades enteras. Quiero creer que se confundió”, señaló.