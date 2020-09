La disputa en la oposición para lograr un acuerdo ante las primarias municipales continúa en desarrollo. El lunes, el Frente Amplio dio un giro en su posición al abrirse a la posibilidad de retomar las negociaciones, pero bajo ciertas condiciones.

El diputado del Partido Liberal -integrante del Frente Amplio-, Vlado Mirosevic, se mostró optimista y dijo en entrevista con CNN Chile que cree que se alcanzará un acuerdo que permitirá primarias de alcaldes y gobernadores, y un “proyecto alternativo al del actual gobierno, en donde candidatos y candidatas puedan expresar un programa mínimo”.

Sin embargo, enfatizó en que el Frente Amlio no está dispuestos “a iniciar una carrera del poder por el poder; no estamos dispuestos a decir ‘pongámonos de acuerdo a como dé lugar, a cualquier precio’, sin contenido, incluso apoyando a candidatos que hayan sido cuestionados con casos de corrupción o con malas prácticas, con clientelismo”.

Citando el ejemplo de San Ramón, el diputado afirmó que “hay casos donde la inhabilidad ética es bastante evidente y no nos debiese costar mucho entre todos los sectores de oposición identificar cuáles son esos casos”.

Además, acusó que durante el tiempo que lleva en el Congreso, ha visto “cómo ha sido difícil ponerse de acuerdo en mínimos comunes dentro de la oposición, porque hay algunos que siempre terminan yendo y negocian con el Gobierno sólo ellos“.

“La unidad como un sentido amplio, si es que no tiene contenido programático, verdaderamente no tiene sentido, se transforma en una carrera desesperada por llegar al poder, y nosotros no estamos en esa”, planteó.

De esta forma, sostuvo que “el Frente Amplio no va a ser un factor de división dentro de la oposición, pero tampoco vamos a caer en una carrera del poder por el poder”.