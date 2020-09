VIDEO RELACIONADO – Alcalde de Rapa Nui por regreso a clases presenciales (18:23)

Fue la mañana del 26 de mayo, cuando Camilo Rapu, presidente de la agrupación Mau Henua, y el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds, protagonizaron una violenta discusión que terminó en golpes. Según el testimonio de Rapu, los hechos ocurrieron al interior del municipio, en la oficina del edil.

Sólo un par de horas más tarde, Camilo estaba constatando lesiones en el Hospital Hanga Roa y, a los pocos días, era atendido en Santiago dada la gravedad de su situación.

PERSONAL DENUNCIA PELEA DE ALCALDE CON PRESIDENTE MA'U HENUA EN MUNICIPALIDAD. TODO ESTO EN DESARROLLO Publicado por Rafael Tuki Tepano en Martes, 26 de mayo de 2020

De acuerdo al relato del encargado de parques Mau Henua, el conflicto se produjo debido a un presunto incumplimiento del alcalde en el pago de fondos destinados a test de COVID-19 y otros insumos. “Nosotros compramos test rápidos y PCR a Corea, y a los días el alcalde nos llamó a reunión y ofreció fondos para financiar la mitad. Cuando llegaron, le entregué 1.3o0 unidades; sin que ellos hubiesen pagado“, cuenta Rapu.

Pero pasaron dos meses y Camilo recibió un llamado: el alcalde no financiaría los productos, “porque no le agradecimos públicamente, en medios, el pago de los test”. Rapu asegura haberse dirigido a dialogar con el jefe comunal, debido a que se estaban presentando problemas de contabilidad. Es por ello que fue a la municipalidad: “Le expliqué que habían pasado muchos días y no se había pagado la factura, me respondió que no me daría un peso“.

De agresiones verbales a golpes

Allí fue cuando el dirigente le expresó su malestar al alcalde. “Le dije que entonces nos había mentido, que le mintió a la comunidad y al país. Que era un mentiroso y estafador”, asegura. Tras ese momento, el escenario empeoró. “Él agarra un arma ancenstral y me golpea en la cabeza. Yo me protegí, pero me siguió pegando. Me agarró del pelo y continuaban los golpes. Yo grité y ahí entró gente, nos separaron y a mí me llevaron al hospital”.

Lee también: Piden fusionar propuestas para aumentar penas por delitos sexuales en Rapa Nui

“Cuando el alcalde me golpeaba con tanta ira yo le pedía a él que por favor parara. Estuve recibiendo nueve golpes, todos en la cabeza. Si no era por la intervención de terceros, pude haber perdido la vida, me pudo haber matado, porque él no tenía ninguna intención de parar“, señala Rapu, cuyo primer diagnóstico fue un TEC cerrado y contusiones; pero una vez que el efecto de los analgésicos pasó, los malestares empeoraron.

Diagnósticos distintos y versiones contrapuestas

Tras el primer diagnóstico en el hospital isleño, y luego de dos inyecciones de Ketorolaco, Camilo Rapu se fue a su casa. “Pero me dio bradicardia. Volví al hospital con 42 pulsaciones, cuando lo normal es 120. Nadie en el hospital sabía lo que tenía. Pasé tres días hospitalizado, hasta que me mandaron la Clínica Las Condes”, relata. Ya en el continente, y luego de un scanner y una resonancia magnética, le detectaron una fractura escapular.

Allí le explicaron que el hospital no se había ajustado al protocolo y que debieron haberlo dejado en observación durante, al menos, doce horas. Finalmente, y gracias a un tratamiento que incluyó dos meses de licencia, neurólogos, traumatólogo, kinesiólogo, psiquiatra y psicólogo; Camilo se recuperó, pero aún no puede volver a la isla. Así lo cuenta Paula Vial, su abogada, quien señala que a Rapu se le ha impedido regresar a su hogar.

“Los permisos los entrega el municipio, y el alcalde ha hecho esfuerzos por mantenerlo lejos, porque para él es conveniente. Ha aprovechado de instalar su versión, la cual es totalmente falsa y la evidencia da cuenta de ello”, asegura Vial, quien añade que su representado ha recibido amenazas de terceros, quienes “le han hecho llegar mensajes de que mejor no se acerque a la isla”.

Lee también: La mascarilla, el principal problema: Así es el retorno a las clases presenciales en colegios de Rapa Nui

La versión a la que se refiere Vial se basaría en el testimonio de una funcionaria municipal quien, en primera instancia, señaló haber visto un grupo de encapuchados ingresando al inmueble para agredir a Edmunds; quien a su vez, no habría respondido a los golpes. Pese a los esfuerzos por contactar al alcalde para corroborar dicho testimonio, no obtuvimos ninguna respuesta de su parte.

De lesiones a homicidio frustrado

Luego del altercado, Camilo Rapu acudió a la justicia e interpuso una querella contra Pedro Edmunds, que aseguraba su participación en calidad de autor en el delito de lesiones menos graves, luego de que reaccionara “violentamente, tomando un ‘Ao’ (herramienta similar a un bastón utilizado, de antiguo, en la cultura Rapa Nui en conflictos bélicos) agrediendo a nuestro mandante, para luego abalanzarse sobre él; golpearlo con puños y manos“.

Lee también: “Nos hemos estado sustentando desde el primer día”: Alcalde de Rapa Nui explicó cómo superaron 90 días sin coronavirus

Luego, y debido al segundo diagnóstico, se presentó la ampliación de la querella. “Contamos con nuevos antecedentes respecto a la forma en que se produjo la agresión, la cantidad de golpes, las cosas que decía mientras lo golpeaba y el contexto previo”, explica la abogada Paula Vial, quien relató que mientras el edil propinaba golpes, decía llevar “cuatro años aguantándose”, mismo periodo en que Camilo Rapu asegura haber sufrido hostigamientos.

“Esto viene hace mucho tiempo, desde que entré como presidente de la comunidad. Hace años han ocurrido una serie de conflictos. Esto no fue una simple riña, venía desde hace mucho rato. El tema de los test gatilló la pelea pero no fue el motivo real. Él al golpearme, hablaba de cuatro años”, cuenta Camilo.

Versión que se completa con la de su abogada, Paula Vial, quien señala que desde “el inicio de la aparición en el ruedo público de Camilo Rapu, el alcalde ha tenido especial fijación en él, agrediéndolo de distintas maneras. Siempre lo ha perseguido, no en términos politico-partidistas, sino en cuanto a su liderazgo, intentando atacarlo públicamente para que saliera de la presidencia de la comunidad”.

Es por ello que los demandantes orientarán la investigación con dichos antecedentes. Por su parte, desde el Ministerio Público, afirman estar investigando los hechos denunciados, con el fin de esclarecer la dinámica de los mismos y eventuales responsabilidades penales”. Así, y luego de que se aceptara la ampliación por parte del Juzgado de Garantía de la isla, Pedro Edmunds Paoa enfrentará cargos por homicidio frustrado y lesiones graves.

Mira acá la ampliación de querella presentada: