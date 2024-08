“¿Qué tiene que ver una bisnieta?”: Guarello le responde a Alemparte tras alusión a tío abuelo nazi de Ministra Orellana

El periodista le respondió al dirigente de Demócratas luego que aludiera al familiar que tiene en común con la ministra de la Mujer. Todo esto ocurrió a raíz de la desvinculación de Isabel Amor desde Sernameg.

El periodista Juan Cristóbal Guarello le respondió al abogado y vicepresidente del partido Demócratas, Gabriel Alemparte, luego que este último aludiera a un pariente de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, también sobrina de Guarello.

Durante la emisión del programa Sin Filtros, Alemparte hizo referencia al caso de la desvinculación de Isabel Amor. En este contexto, realizó un emplazamiento a la ministra Orellana.

“A usted le voy a hablar. Si uno es culpable de lo que hacen los antepasados de uno, quiero recordarle a usted que es bisnieta del diputado nazi -del Partido Nacional Socialista chileno- Fernando Guarello Fitz-Henry, que fue diputado entre 1937 y 1941″, señaló Alemparte.

En esa misma línea, reflexionó: “¿Usted es culpable -como Isabel Amor- de que su bisabuelo haya sido nazi y haya creido en una orientación política que llevó a la muerte a 6 millones de personas? Yo creo que no. Por lo tanto, lo que usted está haciendo es de una injusticia total“.

La dura respuesta de Guarello

Fue a través de su canal de YouTube que Juan Cristóbal Guarello le respondió al abogado. Durante su transmisión, encaró directamente al dirigente de Demócratas.

“Si te vai a hacer el choro con Antonia, hazte el choro conmigo. Mi abuelo fue nazista entre el año 36 y el año 38. Fue elegido diputado por Valparaíso. Después de la Matanza del Seguro Obrero se disolvió el partido y crearon una vanguardia popular, que apoyó a Pedro Aguirre Cerda. Y con los votos nazistas, Pedro Aguirre Cerda fue presidente de la República”, relató el periodista.

A su vez, indicó que “él murió en 1971 de cáncer. ¿Qué tiene que ver una bisnieta que nació en 1989? ¿Por qué sacai eso a colación?”.

“Te hacis el vivo, y busquemos a tus abuelos. Nos vamos a encontrar un asaltante de bancos o un estafador“, continuó señalando.

Posteriormente, Guarllo contó el rol que tuvo su abuelo en la delimitación de las 200 millas marinas como territorio marítimo soberano.

“Eso fue idea de mi abuelo, el bisabuelo de la Antonia. ¿Por qué no contai eso? Eso no lo contai porque no sabís nada. Agarraste un dato de Google y te colgaste de eso”, sentenció.