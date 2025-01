Primera polémica antes de asumir: Gobernador electo del Biobío pide disculpas por subir video conduciendo a exceso de velocidad

Giacaman subió a Instagram un registro de su día a día, conduciendo por una carretera a 150 kilómetros por hora.

El gobernador electo del Biobío, Sergio Giacaman debió ofrecer disculpas públicas luego que él mismo difundiera en sus redes sociales un video donde se aprecia que está conduciendo a exceso de velocidad.

Según el sitio Sabes, Giacaman subió a Instagram un registro de su día a día: “Oye, nos levantamos muy temprano hoy día domingo 5 de enero para recibir a alguien que está invitado a la asunción de mañana como gobernador, así que más rato les contamos”.

Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido: en el registro se podía ver su velocímetro, el cual marcaba velocidades por sobre los 150 kilómetros, superando ampliamente los 100 kilómetros por hora que establece la ley para rutas de un solo sentido.

Al respecto, el gobernador electo ocupó sus redes sociales para abordar la situación, fuertemente criticada por sus seguidores.

“En relación con el video difundido en redes sociales y los comentarios generados, quiero ofrecer mis disculpas a la ciudadanía por haber excedido el límite de velocidad permitido durante un desplazamiento en carretera”, indicó.

“Como cualquier ciudadano, no estoy por sobre la norma y asumo plenamente mi error. Entiendo que el respeto a las leyes de tránsito es fundamental para garantizar la seguridad de todos, y esto no debió ocurrir. Espero que errores como este no desvíen la atención de lo verdaderamente importante: fortalecer lazos con el gobernador de Neuquén para construir vínculos que aporten beneficios a nuestra región”, cerró.