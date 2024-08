¿La primera chilena en el espacio? Joven estudiante fue seleccionada para entrenamiento de astronauta en Estados Unidos

La estudiante de ingeniería deberá cumplir tres semanas de clases teóricas, para luego pasar a un intensivo entrenamiento de nuevo días. "Me alegro, pero no lo veo como la meta final, sino que como pasos para poder cumplir lo que quiero lograr, que es ir al espacio”, cuenta.

El viajar al espacio es un deseo para muchas personas, pero una posibilidad real para Matilde Gaete, una joven chilena que fue seleccionada para un prestigioso programa de entrenamiento de astronauta en Estados Unidos.

El logro de Matilde

Matilde, una estudiante de Ingeniería en la Universidad Católica (UC), fue elegida por la International Academy of Astronautics de Florida para participar en su programa de entrenamiento avanzado para aspirantes a astronauta.

En este programa, la joven deberá primero enfrentarse a tres semanas de clases teóricas, donde le enseñaran la base de lo que significa ser astronauta, para luego pasar a un intensivo entrenamiento de nuevo días.

“No lo veo como la meta final”

La estudiante valoró el proceso de selección y los alcances de esta experiencia para su formación profesional, además de adelantar que el programa “incluye vuelo acrobático, simulación de gravedad 0 y uso de trajes espaciales”.

También afirmó que desea inspirar a más mujeres estudiantes de carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y “demostrar que en nuestro país también podemos ser parte de la nueva era de la industria aeroespacial”.

En conversación con Radio Bío Bío, contó que al principio no creyó que había sido seleccionada. “Me cuesta aterrizarlo. Me alegro, pero no lo veo como la meta final, sino que como pasos para poder cumplir lo que quiero lograr, que es ir al espacio”.

“Dentro del entrenamiento intensivo, está lo acrobático, donde voy a experimentar 5g, o sea, cinco veces mi propio peso. También hay buceo, hay entrenamiento con trajes espaciales, entrenamiento con instrumentación científica, porque la gracia de este programa es que buscan formar astronautas ciudadanos, que no necesariamente tengan el background militar o que de lleno quieran ir por las vías canónicas para ser astronautas”, detalló sobre la instancia.