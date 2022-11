La noche de este viernes, el presidente Gabriel Boric participó del bloque inaugural de la Teletón 2022. En su discurso, el mandatario valoró la cruzada solidaria y destacó la labor de los cuidadores y cuidadoras del país.

“La Teletón como se ha dicho acá muchas veces, es esperanza colectiva y gobernar en un cierto sentido también lo es. Es tratar de transmitir esperanza de que Chile puede ser mejor, de que unidos podemos construir un mejor país para todas y todos juntos”, expresó el jefe de Estado.

En esa línea, sostuvo que “la salud, la inclusión tiene que ser un derecho, un derecho para todos y todas. La inclusión tiene que ser un derecho y no un negocio. Y en eso, tengo absolutamente claro y hoy día como representante del Estado les digo que como Estado estamos en deuda, como Estado podemos hacer mucho más. Como Estado tenemos que preocuparnos de ese 20% de chilenos y chilenas que tienen el derecho a recorrer todo Chile, de hacerlo más inclusivo, los 365 días del año”.

“Por eso vamos a seguir trabajando en conjunto con nuestros ministerios, con el Senadis, con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el MOP, para contribuir con la Teletón y asegurar el derecho a la accesibilidad universal a todas las personas con discapacidad en nuestro país”, añadió.

Asimismo, señaló que: “Hoy día se está pensando en avanzar, hacía ampliar la edad de cobertura, hacía alcanzar a las personas con trastorno del espectro autista y también quiero destacar, y me parece muy importante a las cuidadoras, que generalmente son mujeres, porque detrás de cada niño, niña y adolescente que se atiende en la Teletón hay generalmente una mujer, una madre, una abuela, una mujer cuidadora que está poniendo la cara”.

“Mañana es el día mundial de los cuidadores y cuidadoras, y en Chile tenemos que reconocer el valor del cuidado, por eso, nos hemos comprometido a sentar las bases de un sistema nacional de cuidados que reconozca, valorice, y sociabilice las labores de cuidado que hoy día no son remuneradas en Chile”, destacó.

Finalmente, y contando una anécdota personal, el mandatario hizo hincapié en que la Teletón “es una de las instituciones más transparentes de nuestro país”.

“Cuando me puse adolescente, medio punky, decía ‘oye, acá en verdad quizás son las empresas las que hacen la movida’ y no. No son las empresas, son ustedes, son los que están en la casa, porque más de dos millones de chilenos y chilenas hacen posible que la Teletón funcione todos los días y eso lo sé además por qué la Teletón es una de las instituciones más transparentes de nuestro país, y creo que es importante destacarlo porque esa labor que hoy día cumplen la hace gracias a quienes hoy día nos están viendo en sus casas”, concluyó.