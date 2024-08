Presidente Boric frente a críticas por ola de homicidios: “A mí no me interesa pelearme con la UDI”

Durante la inauguración de una comisaría en la Región del Ñuble, el mandatario abordó los cuestionamientos, asegurando que "si alguien quiere sacar provecho político de corto plazo, que pelee solo, a mí no me va a encontrar”.

Este martes, el presidente Gabriel Boric se refirió a las críticas por la ola de homicidios en la Región Metropolitana, asegurando que no le interesa “pelearse con la UDI”.

Los dichos del mandatario se dieron en el marco de su gira por la zona centro sur del país, específicamente durante la inauguración de la Quinta Comisaría de Quirihue.

¿Qué dijo el presidente Boric?

Durante la inauguración, el presidente abordó los cuestionamientos del oficialismo y oposición a propósito de los homicidios que ocurrieron en la RM durante el fin de semana pasado.

Partió señalando que no se necesita “creatividad de última hora, en donde alguien buscando una cuña para aparecer en el diario se le ocurra la última idea. Acá no se necesita improvisación, en materia de seguridad se necesita dirección firme y convicción”.

“Hemos tenido un plan robusto para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia (…). No es una pelea fácil, acá no hay atajos, no se logra de la noche a la mañana, pero, el mensaje que hemos dado, es que el Estado no bajará los brazos”, agregó.

El mandatario insistió en que la principal prioridad del Gobierno es que la población pueda vivir en “paz y tranquilidad”, recalcando que “acá no hay espacio para la improvisación, ni para la última cuña, sino que esto se trata una política de Estado, en donde tenemos que estar unidos”.

“Nuestros enemigos son los delincuentes. A mí no me interesa pelearme ni con la UDI, ni con algún senador, ni con alguien que se le ocurra la última idea. Me interesa pelearme con los delincuentes, con ellos estoy peleado. A ellos vamos a combatir. Si alguien quiere sacar provecho político de corto plazo, que pelee solo, a mí no me va a encontrar”, cerró.

