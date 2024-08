Boric afirma que minuta de la Asociación de AFP “no le sorprende”: “Lo que digan la verdad que no lo considero tan relevante”

El mandatario señaló que desde la asociación "pueden expresar su opinión, y ellos claramente están defendiendo su interés, pero a mí lo que me importa es que las pensiones de las personas mayores (...) suban y ahora".

Este miércoles, el presidente Gabriel Boric tildó de “poco relevante” lo que digan las AFP a propósito de la polémica por la minuta elaborada por la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones sobre la reforma previsional.

¿Qué dijo el presidente Boric?

Consultado sobre la polémica, el jefe de Estado partió señalando que las AFP durante mucho tiempo “han utilizado parte de los recursos que ganan con las cotizaciones de los chilenos y chilenas en hacer propaganda por su causa”.

“En ese sentido, a mí no me sorprende que sigan haciéndolo cuando están frente a una sociedad que está plenamente consciente que el actual modelo de pensiones en Chile no da, porque quienes nos están escuchando en sus casas saben que las pensiones en nuestro país no alcanzan para vivir”, agregó.

A juicio del mandatario, la asociación de AFP podrá tener un “montón de argumentos” que son válidos durante el debate, pero “lo que no pueden negar es que el actual sistema no está funcionando y, por lo tanto, es urgente una reforma y esto lo han comprendido todos los sectores políticos”.

“Lo que diga la asociación de AFP la verdad no lo considero tan relevante, es parte del debate legítimo en democracia. Pueden expresar su opinión, y ellos claramente están defendiendo su interés, pero a mí lo que me importa es que las pensiones de las personas mayores que han trabajado toda su vida y que hoy no les alcanza para vivir suban y ahora”.

Mira el momento