Presidente Boric dice que es “inaceptable” marcar con pintura a quienes ingresan a facultades tomadas de la U. de Chile

Un académico de la Facultad de Ciencias acusó que para entrar al recinto tomado los estudiantes querían marcarlo con pintura.

El presidente Gabriel Boric abordó desde Suecia, en medio de su gira en Europa, la controversia que envuelve a la Universidad de Chile, luego de que un académico acusara que se marca con pintura a quienes quieran ingresar a la casa de estudios, que se encuentra tomada. “Me parece gravísimo e inaceptable”, dijo el mandatario.

¿Qué pasó?

Docentes han denunciado que en la toma del campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile les pintan la mano para entrar al recinto.

La Facultad de Artes y el campus de la casa de estudios están paralizados, entre otros motivos, debido a la causa palestina, condiciones de trabajo precarias y deficiencia en la infraestructura. Por ello, los profesores, académicos y cuerpo estudiantil serían marcados con pintura para registrar su ingreso. Así lo denunció a través de sus redes sociales el investigador y académico del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias, Rodrigo Medel.

Las facultades que están tomadas han informado que solo pueden ingresar al recinto los estudiantes que tengan Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE); la Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI); académicos que estén cursando investigaciones; tesistas y funcionarios.

¿Qué dijo el presidente Boric?

En medio de un punto de prensa, Boric fue consultado sobre el actuar, a lo que respondió que “no tenía conocimiento de marcar con pintura a profesores”.

“Si eso es así, por lo menos no tenía información al respecto, me parece gravísimo, me parece inaceptable marcar a una persona, profesor, estudiante, funcionario o trabajador por pensar distinto creo que no debe tener cabida ni en una universidad ni en ninguna parte”, sostuvo.

En torno a las críticas que ha recibido la rectora de la U. de Chile, Rosa Devés, sobre no querer romper relaciones con instituciones educativas de Israel, el mandatario expresó que especialmente dicha casa de estudios “tiene que ser un espacio donde como decía Andrés Bello todas las verdades se toquen, y por lo tanto los puntos de vista se puedan debatir y, sin lugar a dudas, sin amenazas, sin agresiones y sin coartar la libertad de expresión del otro”, concluyó.