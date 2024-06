“Deuda que no se paga, sale más cara”: Presidente Boric defiende alza a las cuentas de la luz

El jefe de Estado remarcó que esto se trata de "un ajuste necesario, porque si no, sería irresponsable de nuestra parte".

El presidente Gabriel Boric aseguró esta mañana que el Gobierno sigue evaluando ampliar el subsidio eléctrico ante el alza escalonada que tendrán las cuentas de la luz, luego de haber estado cerca de 5 años congeladas.

Como parte de su gira por la Región de Magallanes, el mandatario sostuvo una reunión con la radio local Presidente Ibáñez de Punta Arenas, donde habló acerca de distintos temas de interés para la zona, como los beneficios que podrían traer las políticas de hidrógeno verde y las actividades que siguen en su tour.

Al finalizar la entrevista, Boric pidió un segundo para hablar sobre un tema de interés nacional: el alza en las cuentas de luz.

¿A qué se debe el alza?

Esta medida se debe a la alta acumulación que dejó el congelamiento de las tarifas, que no habían sido modificadas desde el estallido social. Por esto, la iniciativa contempla un incremento progresivo que se extenderá por tramos hasta 2035.

Dicha subida ha provocado un tenso debate en la opinión pública.

¿Qué dijo Boric?

“Como Presidente de la República, yo tengo el deber de ser responsable y pensar no en la próxima elección, sino en la sostenibilidad de las finanzas públicas, pensando en las familias chilenas”, partió.

“Hoy día, producto del congelamiento de tarifas desde el 2019 en adelante, se ha acumulado una deuda de 6.500 millones de dólares. Eso es mucha, mucha, mucha plata. Y la experiencia que yo he tenido en el Gobierno es que deuda que no se paga sale más cara”, remarcó.

Por lo tanto, añadió, “el ajuste que hay que hacer, que es difícil, es un ajuste necesario porque si no sería irresponsable de nuestra parte. Yo sé que no es popular, sé que es difícil, pero insisto, deuda que no se paga sale más cara después”.

El mandatario aseguró que, como Gobierno, comparten “la preocupación que han manifestado diferentes sectores de la sociedad respecto de que las familias más vulnerables tienen que tener más apoyo, y por eso hemos establecido ya un apoyo para 1.500.000 familias con un subsidio. Y estamos buscando los mecanismos en una mesa de trabajo en conjunto con los parlamentarios para poder ampliar la extensión de ese subsidio a más familias”.

“No somos sordos ante esa demanda y quiero que sepan que vamos a buscar los mejores mecanismos, pero creo que también es importante en esto ser muy responsables, porque para mí lo más fácil estaría decir no, que se postergue y que lo pague el próximo Gobierno, pero eso finalmente terminaría dañando a los chilenos y chilenas”, añadió.

“Y yo por lo menos no estoy disponible a actuar con esa irresponsabilidad y por lo tanto esta decisión, que es difícil, pero son decisiones que hay que tomarlas, por cierto, con el resguardo de las familias que más lo necesitan”, cerró.

Subsidios previamente anunciados

El alza en las tarifas eléctricas, según las autoridades, promediará un 15% y será proporcional al consumo de cada hogar.

En mayo, el ministro Pardow explicó que el incremento será acompañado de una Ley de Estabilización que busca mitigar el impacto en los hogares más vulnerables.

“Entendemos la preocupación de las familias y comerciantes ante esta alza, por eso hemos implementado medidas para apoyar a quienes más lo necesitan,” afirmó Pardow.

La ley contempla subsidios para el 40% de los hogares de menores ingresos registrados en el Registro Social, además de un descuento del 30% en las tarifas para los habitantes de zonas de sacrificio energético, como Mejillones, Tocopilla, Huasco, Quintero, Puchuncaví y Coronel.