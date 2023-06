Beatriz Hevia, presidenta del Consejo Constitucional, abordó cómo se ha llevado el trabajo del órgano desde su instalación. En conversación con Estado Nacional de TVN, Hevia entregó su opinión sobre la paridad.

“Yo, personalmente, no soy partidaria de la paridad de salida“, señaló la abogada y representante del Partido Republicano.

En esa línea, mencionó a modo de ejemplo que “hoy día, por ejemplo, en el capítulo que a mí me toca revisar, la propuesta de los expertos habla de ‘asegurar el acceso a los cargos’, habla de ‘asegurar’, yo creo que por ejemplo, podemos usar otros verbos rectores, podemos hablar de ‘facilitar’, ‘generar instancias’, ver cuál es el mejor mecanismo”.

Asimismo, planteó: “¿Tenemos que tener un resultado paritario? Yo creo que no es necesario que cualquier órgano esté 50/50“.

“A mí no me genera un prejuicio per se que haya más mujeres que hombres en un órgano, como tampoco me genera un problema que haya más hombres que mujeres, en la medida que haya sido igualdad de oportunidades de acceso y que los ciudadanos libremente hayan escogido quiénes los representan”, sinceró.

“Yo creo que la paridad de salida no es el camino“, zanjó,

“No estoy de acuerdo con las violaciones a los Derechos Humanos”

Por otro lado, y consultada por el proyecto de resolución aprobado por la Cámara de Diputados que condena los dichos del consejero Luis Silva sobre Augusto Pinochet, Hevia respondió que “el Congreso tiene todas las facultades de aprobar los proyectos de ley y los proyectos de resolución que estime conveniente y creo que con Luis también estamos todos aprendiendo en esta relación con los medios”.

Asimismo, aseguró que “mi rol hoy día es mirar hacia el futuro. Yo nací el año 92, creo que referirme a hechos que no viví, que no conozco en detalle, más allá de lo que uno puede conocer y aprender leyendo o conversando con distintas personas, no tiene sentido… además que desde el rol que ocupo hoy día, entre en esa discusión, yo creo que mi rol, junto con el del vicepresidente Aldo Valle, es de generar puntos de encuentro”.

En ese sentido, afirmó que “una de las preocupaciones -justamente- que tenemos en el texto constitucional es el respeto a los Derechos Humanos y creo que ese es un acuerdo transversal que tenemos respecto de la protección de la vida y de tantos otros derechos fundamentales que tenemos las personas”.

“Yo no estoy de acuerdo con las violaciones a los Derechos Humanos de ningún tipo, pero no quiero entrar en una discusión que no va a servir para encontrar puntos de encuentro mirando hacia adelante“, zanjó.