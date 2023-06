La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles, por 69 votos a favor, 52 en contra y 12 abstenciones, un proyecto de resolución que rechaza las declaraciones del consejero constitucional del Partido Republicano (PLR) Luis Silva sobre que el dictador Augusto Pinochet fue un estadista.

¿Qué pasó?

A fines de mayo, el integrante del órgano redactor sostuvo al Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) que, por su parte, “hay un dejo de admiración por el hecho de que fue un estadista. Fue un hombre que supo conducir el Estado, que supo rearmar un Estado que estaba hecho trizas”.

“En su tiempo a cargo del gobierno ocurrieron cosas que él no podía no conocer, que habría justificado y son atroces. Eso mancha lo que hizo por el país, pero a 50 años desde el 73 debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno”, añadió.

En esta línea, señaló que “no se debe simplificar o reducir, con toda la gravedad que tiene, esos 17 años a las violaciones de los derechos humanos, porque creo que nos privamos como chilenos de una comprensión equilibrada de nuestra historia”.

Finalmente, Silva afirmó que “hay un desafío de superar esa lectura dicotómica del gobierno de Pinochet (…). Habiendo dicho que tengo una admiración de él como hombre de Estado, no me declaro pinochetista, ya que no me voy a casar con una figura histórica”.

Rojo Edwards: “Yo no creo que sea Pinochet un estadista, sí fue un dictador”

Las declaraciones de Silva fueron rechazadas desde distintos sectores políticos, desde el Gobierno hasta en su misma colectividad.

El senador republicano José Manuel Rojo Edwards, manifestó a CNN Chile previo al inicio de la Cuenta Pública 2023: “Yo no creo que sea Pinochet un estadista, para ser claro (…). Si usted me pregunta si admiro la reforma de 1980 de las pensiones, sí, y no tengo por qué esconderlo; y si admiro a la reforma educacional (…), sí. Yo no considero que una persona que estuvo 17 años sin Parlamento sea un estadista. Sí fue un dictador”.

#NoticiasExpressCNN | Rojo Edwards: "Yo no creo que sea Pinochet un estadista. No considero que una persona que estuvo 17 años sin Parlamento sea un estadista. Sí fue un dictador" 📡 En vivo: https://t.co/Esutw9tjY5 pic.twitter.com/9xsyiosUqY — CNN Chile (@CNNChile) June 1, 2023

¿Qué dice el proyecto?

El proyecto de resolución impulsado por parlamentarios de oposición dice que la Cámara de Diputadas y Diputados “acuerda rechazar los dichos del consejero constitucional Luis Silva, en cuanto a catalogar al exdictador, Augusto Pinochet Ugarte, como un estadista, siendo que este fue el responsable de un sinnúmero de delitos en contra de la humanidad, entre los que se encuentra el secuestro, tortura, desaparición forzada, asesinato que afectó a un importante número de compatriotas y manchó nuestra institucionalidad y el honor de nuestro país a nivel internacional”.