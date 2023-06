Ante las polémicas declaraciones del consejero constitucional electo del Partido Republicano Luis Silva sobre el dictador Augusto Pinochet, el senador de la colectividad, José Manuel Rojo Edwards, manifestó a CNN Chile: “A mí lo que me llama la atención de todo esto es cómo se trata permanentemente de reflotar a Pinochet. Yo no creo que sea Pinochet un estadista, para ser claro (…). Si usted me pregunta si admiro la reforma de 1980 de las pensiones, sí, y no tengo por qué esconderlo; y si admiro a la reforma educacional (…), sí. Yo no considero que una persona que estuvo 17 años sin Parlamento sea un estadista. Sí fue un dictador”.