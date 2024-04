Fraude al fisco, cohecho, estafa y administración desleal son los delitos que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte busca imputar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

¿Por qué Fiscalía solicita formalizar a Jadue?

Si bien este martes se conoció la petición para formalizar a Jadue, para comprender los hechos hay que remontarse a mediados de 2022, cuando la Fiscalía comenzó a investigar eventuales ilícitos cometidos por el jefe comunal en su labor de presidente de la ahora extinta Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), en el marco de la investigación “Farmacias Populares“.

Lo que se investigaba era la comisión de supuestos delitos de corrupción en la compra de insumos médicos desde Achifarp a la empresa proveedora Best Quality, en medio de la pandemia de COVID-19.

La indagatoria del ente persecutor comenzó luego de que Best Quality presentara una querella contra Daniel Jadue por presunto cohecho en el proceso de compra de mascarillas para Achifarp.

La acción judicial se basaba en los antecedentes recopilados en la investigación por la supuesta estafa que afectó a la importadora de insumos médicos y en el informe de la Contraloría General de la República (CGR), que detectó irregularidades en el manejo de las farmacias populares.

En concreto, se habría tratado de un presunto pago de coimas que quedó al descubierto tras la declaración en noviembre de 2021 del comisionista César Ramírez ante la fiscal Giovanna Herrera, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

En la instancia, Ramírez dijo que para conseguir la venta por más de $1 mil millones a Achifarp, la empresa tuvo que entregar el 1 de julio de 2020 en la sede del Partido Comunista (PC) en Recoleta, mascarillas, bidones de alcohol gel, guantes y pecheras desechables. Insumos que estaban avaluados en $20 millones.

En ese momento, el comisionista relató que Jadue le habría pedido una “bonificación”, es decir, una donación con la cual la empresa pasaría a ser el principal proveedor de la Achifarp.

“Cuando le pido me explique qué es la bonificación, me dijo que era una donación. Me dice que todos los proveedores le daban bonificación. Que todos los proveedores afiliados a la asociación le hacían una bonificación”, dice la declaración de Ramírez.

Eventual querella del Consejo de Defensa del Estado

El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, confirmó el miércoles pasado que el organismo está evaluando la posibilidad de presentar querellas contra el alcalde Jadue, sin descartar incluir el delito de cohecho en el marco de la investigación de las farmacias populares.

En conversación con CNN Prime, Letelier expresó que se han percibido conductas ilícitas por parte de la máxima autoridad municipal y subrayó que cualquier acción legal que el CDE decida emprender se basará en antecedentes sólidos.

Además, indicó que no descartan la opción de incluir el delito de cohecho entre las causas investigadas.