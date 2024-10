“¿Por qué cree que la saqué?”: Bermúdez arremete contra Dorothy Pérez y critica que pueda quedar a cargo de la Contraloría

El excontralor abordó la posibilidad que la contralora subrogante quede como titular de la institución, y apuntó con su fallida desvinculación de la Contraloría.

En medio del debate por el nombramiento de la persona que quedará a cargo de la Contraloría General de la República, el excontralor, Jorge Bermúdez, se refirió al proceso de designación.

Actualmente, Dorothy Pérez se encuentra a cargo de Contraloría, en calidad de subrogante. Si bien contaría con el respaldo del Gobierno para ser promovida como la titular de la institución, necesita ser ratificada por el Congreso.

En este contexto, Bermúdez abordó las diferencias públicas que tuvo con Pérez en el pasado, lo que incluso motivó a desvincularla de la institución, situación que fue revertida por la Corte Suprema.

Bermúdez y la arrememita contra Dorothy Pérez

En conversación con Radio Infinita, el excontralor aseguró -en relación a los requisitos que tiene que tener su sucesor- que “hay que tener una expertiz reconocida y valorada por quienes actúen en el ámbito del derecho público“.

En segundo lugar, destacó que la persona “debe ser intachable desde el punto de vista ético (…) hoy con la crisis de la integridad pública que tenemos tiene que ser alguien que a la vuelta de la esquina no puede ser que vaya a tener denuncias o problemas que estén reñidos con la integridad pública“.

Consultado sobre si Dorothy Pérez cumple los requisitos para ocupar el cargo, Bermúdez respondió: “¿Por qué cree que la saqué y la Corte (Suprema) me dijo que no? No es una cuestión de simpatía o falta de simpatía, es de valores éticos, y por eso es que a mi me parece tan relevante que una persona que va a desempeñar el cargo por 8 años tiene que cumplir con esas dos condiciones“.