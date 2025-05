Marco Enríquez-Ominami lanza candidatura presidencial independiente y comienza recolección de firmas

Este lunes, el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami oficializó su nueva postulación a La Moneda, esta vez como independiente, e inició el proceso de recolección de patrocinios ciudadanos exigidos por el Servicio Electoral para formalizar su candidatura.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Enríquez-Ominami sostuvo que su decisión responde a la necesidad de impulsar un cambio en el país frente a lo que calificó como “continuismo” en el oficialismo.

“Voy porque nuestro país necesita un cambio. Porque, al igual que tú, tengo rabia por las injusticias, los abusos y las ineficiencias”, afirmó.

El fundador del PRO criticó la decisión de las fuerzas de gobierno de excluirlo de la primaria presidencial del sector, acusando que se impuso una lógica de “liderazgos cómodos” que limitan el debate político.

“El oficialismo eligió organizar una primaria para unos pocos. No permitieron ampliar el debate a otras ideas y buscan refugio en liderazgos que no incomodan”, señaló.

En respuesta, el exparlamentario anunció la construcción de una plataforma nacional conformada por independientes, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y partidos que, según dijo, buscan representar una alternativa real frente al actual rumbo del país.

Entre sus propuestas, Enríquez-Ominami subrayó la necesidad de fortalecer la seguridad, recuperar la educación pública y retomar el crecimiento económico.

“Chile puede y debe volver a crecer al 5% anual”, afirmó, haciendo un llamado a la ciudadanía a respaldar su campaña mediante la entrega de patrocinios: “Voy si tú vas conmigo”.

No me dejaron entrar a la primaria. No me respaldan las cúpulas, pero tengo algo más fuerte: tu rabia, tu esperanza, tu voz. Apoya mi derecho a competir y representarte. Por las pensiones, por los sueldos, por las injusticias y abusos. Voy si tú vas conmigo. Yo estoy disponible a… pic.twitter.com/VBDKXFaSbD

— Marco Enríquez-Ominami (@marcoporchile) May 12, 2025