¿Por qué los chilenos publican recetas en las redes de los famosos?: Expertos reflexionan sobre la práctica de la que ni Pedro Pascal se salvó

Desde hace un par de años que el método escogido por los chilenos para hacer notar su malestar hacia alguna figura pública es el de "spamear" preparaciones gastronómicas. CNN Chile conversó con especialistas que analizaron este fenómeno que ha afectado a Antoine Griezmann, la Academia de los Premios Oscar, Bad Bunny y hasta el mismísimo Pedro Pascal, entre otros.

“¿Quién tiene la receta de las sopaipillas con pebre?” o “se viene la lluvia y ya hace frío, así que dejo la receta para unos ricos calzones rotos“, fueron algunos de los comentarios dejados hace solo un par de semanas en el perfil de Instagram de Adam Levine, vocalista del grupo Maroon 5.

Levine comparte con el futbolista francés Antoine Griezmann, el youtuber español Auronplay y hasta la Academia que organiza los Premios Oscar, entre otras figuras públicas e instituciones, algo en común: sus redes sociales en algún momento se vieron bombardeadas de recetas chilenas debido a las más variadas razones.

Del “cabeza de pichí” a las recetas

Las redes sociales desde hace tiempo que son un espacio en el que las personas hacen notar su desagrado hacia alguna figura reconocida. La forma en que ello ocurre es lo que ha cambiado y de un par de años a la fecha el método escogido por los chilenos es el de “spamear” preparaciones gastronómicas nacionales.

El origen de este fenómeno no está del todo claro, pero muchos concuerdan en que la primera interacción masiva de chilenos contra una figura pública fue hacia el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el humorista Felipe Avello en su rutina del Festival de Viña 2019 contara que todas las mañanas le escribía, tratándolo de “caeza e’ pichí”.

Tras esa confesión, cientos de personas llenaron las redes del entonces presidente con la frase de Avello, llegando a tal punto que decidió limitar los comentarios. Diversos medios internacionales, tales como Indy100, portal de The Independent, hablaron del hecho y hasta la misma Real Academia Española (RAE) salió a explicar que significaba la expresión.

#RAEconsultas El «Diccionario de uso del español de Chile» recoge «cabeza de pichí» como una locución despectiva que se emplea para referirse a personas de cabello rubio. La voz «pichí» se emplea en varios países americanos para referirse a la orina. — RAE (@RAEinforma) February 27, 2019

Aprovechando la visibilidad que estaba teniendo el “trolleo” al presidente, diversos usuarios y usuarias comenzaron a comentar recetas tradicionales chilenas. Si bien quién comenzó con esta práctica no está en concreto identificado, si se sabe cuándo finalmente se popularizó: tras la cuestionada presentación de Maroon 5 en la edición 2020 del Festival de Viña del Mar.

Presuntos malentendidos con la producción del certamen terminaron con un show corto, donde casi ni hubo interacción con el público y no se entregaron las gaviotas. Luego de la presentación se dieron a conocer videos donde se ve a Levine maldiciendo a la ciudad jardín, tratando de “imbéciles” y cuestionando el formato del festival: “Esto es un show de TV, no un concierto”.

A cuatro años del hecho todavía hay personas que comentan preparaciones gastronómicas en el Instagram del cantante, si es que este lo permite, ya que aún la mayoría de las publicaciones tienen limitados los comentarios o de plano cerrada la sección (lo que comenzó a hacer tras su bullada presentación en Viña 2020).

¿Qué otras instituciones o figuras públicas han sido bombardeados con recetas y por qué?

Peso Pluma: por presuntamente haberle sido infiel a la cantante Nicki Nicole y cancelar su presentación en la edición 2024 del Festival de Viña.

por presuntamente haberle sido infiel a la cantante Nicki Nicole y cancelar su presentación en la edición 2024 del Festival de Viña. BBC: porque no dieron una presunta noticia importante sobre la realeza británica, esto en medio de las dudas respecto al estado de salud de la Princesa de Gales.

porque no dieron una presunta noticia importante sobre la realeza británica, esto en medio de las dudas respecto al estado de salud de la Princesa de Gales. Bad Bunny: por oponerse a que el artista chileno FlowGPT hiciera una canción con una inteligencia artificial que simuló su voz.

por oponerse a que el artista chileno FlowGPT hiciera una canción con una inteligencia artificial que simuló su voz. Antoine Griezmann: por tratar a Alexis Sánchez de “cagón” luego de que perdiera un penal por el Inter de Milán en la Champions League.

por tratar a Alexis Sánchez de “cagón” luego de que perdiera un penal por el Inter de Milán en la Champions League. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood: Luego de que en los últimos Premios Oscar ninguna de las dos cintas chilenas nominadas (La Memoria Infinita y El Conde) se llevaran una estatuilla.

Luego de que en los últimos Premios Oscar ninguna de las dos cintas chilenas nominadas (La Memoria Infinita y El Conde) se llevaran una estatuilla. Auronplay: tras elogiar la estrategia, el mismo youtuber pidió a sus seguidores chilenos que la aplicaran en la próxima foto que subiera a su Instagram.

tras elogiar la estrategia, el mismo youtuber pidió a sus seguidores chilenos que la aplicaran en la próxima foto que subiera a su Instagram. Pedro Pascal: porque sus abogados demandaron al creador del Pisco Pedro Piscal, el empresario chileno David Herrera.

¿Qué lleva a los chilenos a dejar recetas?

Para Daniel Halpern, licenciado en información social y periodista, el publicar recetas responde, en parte, a la búsqueda de un sentido de pertenencia. “Yo llego, me siento pasado a llevar como cultura y por eso tomo un elemento de mi cultura para hacerle saber al otro que estoy absolutamente en desacuerdo con lo que dijo, para espamearlo, hacerle un daño”.

El especialista ve con ojos críticos esta práctica, ya que “no se discute, se toman acciones para cancelar a esa persona, pero ni siquiera importa la razón del otro, no le digo que estoy en desacuerdo, sino que lo espameo para afectarlo. (…). Es medio irónico, negativo, pero no tanto, te hace daño, pero no tanto, es como la típica cultura digital hoy día”.

Según el periodista, cuando hay un grupo, las personas pueden perder “un poco” de identidad propia y atreverse a hacer cosas que, de otra forma, no realizarían solas. “Es parte de la cultura actual que cuando las personas ven que algo prende en redes y tiene muchas reacciones, ellos también quieren ser parte y copian la acción para sentirse parte de la viralización”.

“Es como una toma pacífica”

Luis Santana, psicólogo y PhD in Communication, va más allá y apunta a que esta práctica “afecta la libertad de expresión“. “Las personas están haciendo este activismo digital como una funa en el espacio que provee ese otro (…). Entonces, si tú le bloqueas su espacio de expresión, tú estás afectando la libertad de expresión de ese artista o lo que sea”, agregó.

“Esto parece que fuera inofensivo, pero finalmente lo que se está tratando de hacer es bloquear la posibilidad de expresión de otros, de los grupos, instituciones o personas que son el objeto de estas manifestaciones”, lo cual es aún más patente cuando estos afectados se ven obligados a cerrar sus secciones de comentarios para evitar el bombardeo, reflexiona.

A su juicio, es probable que ninguna de las personas que comenta sienta que está efectivamente bloqueando o impidiendo la libertad de expresión de otro: “No creo que exista una real conciencia de que impiden el derecho de otros a expresarse. Piensan que hacen un activismo inofensivo, porque son recetas, a diferencia de otros tipos de funas más agresivas”.

Santana compara esta costumbre con una “toma pacífica“. “Se parece más a una toma que a otro tipo de manifestación, a una toma pacífica que ocupa el espacio. No le pegas a nadie, no vas a quemar nada, pero de todas formas los ciudadanos que necesitan ocupar este espacio no lo pueden ocupar por tu toma y por tu propia causa que decidieron otros”, dice.

—Este fenómeno está relacionado con nuestra idiosincrasia, ¿puede ser considerada una forma a través de la cual se refuerce?

—Yo creo que sí. (…) Los chilenos tenemos una cultura muy igualitaria valóricamente, por lo que cuando hay una amenaza a un símbolo nuestro, a lo que parece ser propio, se ve como más grande y, además, somos una nación joven y las naciones jóvenes tienden a tener como el patriotismo y ese tipo de valores más exacerbados.

—¿Por qué las personas realizan esta acción?

—Yo creo que lo que está pasando ahí en realidad es una falta de educación cívica digital, lo que le llamamos ciudadanía digital, porque en realidad lo que está pasando es que, quienes incurren en estas acciones, no están considerando que su comportamiento esté adecuado a las normas y al protocolo que exige la sociedad.

En esta línea, el psicólogo afirma que, no porque ahora la sociedad se haya extendido a un espacio virtual, significa que “hay chipes libres y que podemos hacer lo que queramos“, ya que existen ciertas normas o protocolos de interacción social que “son para mantener nuestra vida cívica y común saludable. Cuando las personas hacen estas acciones no están respetando las normas del espacio, por más que la receta parezca inofensiva”.

—¿Y cómo se debe educar a la población respecto a cómo sí hay que actuar digitalmente?

—Es en diferentes niveles; de escuela, empresas y organizaciones. También a nivel nacional, puesto que las legislaciones deben adaptarse y entender que el espacio de interacción social se extendió hacia lo virtual, por lo que nuestras leyes y prácticas que teníamos asentadas como que era lo correcto de hacer, también deben extenderse hacia lo digital.

“Hay que ser empático. No es solo lo que yo quiero hacer, sino cómo al otro le va a afectar lo que yo estoy haciendo. ¿Qué pasaría si yo fuera el afectado?, además el afectado no es solo el famoso, es también el yo ciudadano, el consumidor que quiere saber la información, que quiere visitar ese museo, que quiere conocer la noticia y no puede porque está bloqueado el sitio de comentario y esa interacción me la impediste por tu bloqueo“, cierra.

El caso moai: ¿Cuándo lo devuelven?

Una estrategia similar, pero con diferente propósito, es la se utilizó en el caso del moai Hoa Hakananai’a (que en español significa “amigo perdido o robado”), luego de que el influencer Mike Milfort, que tiene 7,7 millones de seguidores en TikTok, en varias publicaciones pidiera al Museo Británico devolver la figura de basalto de 2,4 metros de altura.

La campaña generó una avalancha de comentarios en publicaciones de Instagram de la institución inglesa, muchos de los cuales incluían la frase “Devuelvan el moai“. Importantes medios como The Guardian y The New York Times replicaron la noticia, el alcalde de Rapa Nui salió al paso y hasta el mismo presidente Gabriel Boric en una entrevista “adhirió” al llamado.

Si bien entonces desde el recinto británico explicaron por qué no puede devolver la gigante escultura, hasta hoy hay personas que comentan abogando por su devolución. “Bonito perro, ¿también es robado como el Moai?” y “ni los perritos se salvaron…devuelvan el moai”, son solo algunos de los mensajes escritos en una publicación del jueves 16 de mayo.