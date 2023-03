El dibujante de cómics Ethan Van Sciver desató la molestia de cientos de chilenos y chilenas luego de criticar a Pedro Pascal durante su participación en los Premios Oscar.

Durante la ceremonia, Van Sciever publicó en Twitter una imagen del actor chileno junto a Elizabeth Olsen mientras presentaban los premios a mejor corto documental y mejor corto animado.

“Oh, es este imbécil. Gracias por apoyar a Gina, cobarde fofo”, escribió el dibujante, haciendo referencia a la actriz Gina Carano, quien fue despedida de The Mandalorian en 2021 tras emitir polémicas declaraciones en las que comparaba a los republicanos en Estados Unidos con los judíos en la Alemania nazi.

Oh, it’s this asshole. Thanks for standing behind Gina, you flabby coward. pic.twitter.com/F3zujOJdmY

— ETHAN VAN SCIVER (@EthanVanSciver) March 13, 2023