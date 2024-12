Polémica por dichos de Orellana y Chomalí: Cordero la tilda de “disputa ficticia” y descarta sarcasmo de parte de la ministra

El ministro (s) sostuvo que los dichos de la ministra “deben entenderse en el sentido de que la posición sobre el proyecto de ley de aborto tiene que ver con una discusión de política pública”.

El ministro del Interior (s), Luis Cordero, se refirió a la polémica tras los dichos de la ministra Antonia Orellana a propósito de la postura del cardenal Fernando Chomalí respecto al proyecto de aborto libre.

La polémica

Esta semana, se anunció el aplazamiento del proyecto de aborto libre que el presidente Gabriel Boric anunció en su tercera cuenta pública, la cual estaba programada para presentarse en diciembre de este año.

El cardenal de la Iglesia Católica catalogó la noticia como “un gran regalo”. “He recibido muchos regalos, por cierto, pero hay uno extraordinario que el Gobierno le hizo a todo el país, que es no perseverar en esta ley”.

Ayer, en conversación Cooperativa, la ministra de la Mujer sostuvo que “las decisiones que se toman no se hacen pensando en los deseos de los príncipes de la Iglesia, que es lo que significa ser un cardenal”.

¿Qué dijo Cordero?

El ministro del Interior (s) sostuvo que las expresiones de Orellana “deben entenderse en el sentido de que la posición sobre el proyecto de ley de aborto tiene que ver con una discusión de política pública”. “Yo la tomaría en ese sentido, creo que a ratos uno puede exagerar la nota”,

“En el caso del cardenal Chomalí, él ha sido un promotor, por lo menos en lo que se refiere a los temas en que yo he trabajado con él, tanto en los temas de derechos humanos como en los temas de migración. Siempre ha manifestado una buena disposición”, añadió.

Agregó que “una cosa distinta es la posición de la iglesia en materia de aborto y otra es la posición del Ejecutivo sobre los avances en ese sentido. Me parece que la ministra no ha hecho sino una aclaración en términos que las razones del retraso del Ejecutivo no tiene que ver con la opinión de la Iglesia”.

“Lo demás me parece que es crear una disputa relativamente ficticia por dos cuestiones que son relativamente obvias, uno es el orden temporal y otro el orden espiritual. Y en la política pública prima el orden temporal”, agregó.

Finalmente, descartó que hubiera sarcasmo tras los dichos de la ministra: “No creo que hubiera sido sarcasmo, la ministra se estaba refiriendo al fondo del asunto. Lo demás me parece que es una discusión innecesaria”.