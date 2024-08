Tras ola de homicidios: Pizarro pide “sincerar” cifras del Plan Enjambre y no descartar la reevaluación del Calles sin Violencia

Durante el fin de semana “largo”, se registraron 8 asesinatos en la Región Metropolitana, de los cuales, cuatro ocurrieron en La Pintana. La situación ha causado inquietud en la ciudadanía, ante lo cual, la alcaldesa Claudia Pizarro exigió “mayor preocupación” por parte del Ejecutivo para enfrentar la crisis de seguridad.

A raíz de la ola de homicidios en La Pintana, la alcaldesa Claudia Pizarro le pidió al Gobierno “sincerar” las cifras del Plan Enjambre e indicó que no se deben descartar la reevaluación del Plan Calles sin Violencia.

¿Qué pasó?

Durante el fin de semana “largo”, es decir, el jueves feriado, el viernes interferido y el fin de semana pasado, se registraron ocho asesinatos en la Región Metropolitana, lo que ha causado nuevamente preocupación en la ciudadanía.

De ellos, cuatro homicidios ocurrieron en La Pintana. Todos de distinta índole.

Al respecto, el delegado presidencial metropolitana, Gonzalo Durán, se reunió con la jefa comunal en el municipio para encabezar una mesa jurídico-policial, junto a personeros de Fiscalía, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Con la alcaldesa de @MuniLaPintana, @ClaudiaPizarro, iniciamos la Mesa Jurídico Policial para tomar medidas urgentes ante los asesinatos ocurridos durante el fin de semana. En esta instancia coordinaremos acciones concretas con @FiscaliadeChile, @Carabdechile y @PDI_CHILE. pic.twitter.com/tRbumUTWs8 — Gonzalo Durán (@Duranbaronti) August 19, 2024

¿Qué dijo Claudia Pizarro?

Tras la instancia, la alcaldesa, junto al representante del Gobierno, realizaron un punto de prensa. Fue en ese momento cuando Pizarro pidió “sincerar” las cifras de las acciones del Ejecutivo para enfrentar la crisis de seguridad.

“En concreto, yo le he pedido mayor preocupación. He pedido que nos sinceremos con las cifras del Plan Enjambre. Creo que el Plan Calles sin Violencia no se debe sentir que es un titular, sino que es algo efectivo y si es necesario volver a evaluarlo, hay que volver a evaluarlo”, comentó.

En ese sentido, se le consultó a la alcaldesa si estas medidas debiesen ser focalizar el plan en La Pintana, por ejemplo.

“Precisamente focalizar. Nosotros viviendas tomadas por el narco, no son sus propietarios. El narco compra una vivienda, no la instala a su nombre, no la inscribe a su nombre, por lo tanto, cuando las policías y la Fiscalía hacen su trabajo, viene la banda contraria y sigue vendiendo en esa vivienda que debiese ser vivienda habitacional, pero es venta del negocio que es salvaje”, respondió.

Luego, se le preguntó si continúa pensando que el uso de militares no son la solución para enfrentar la crisis de seguridad.

“Los militares no están preparados para estar entremedio de las poblaciones. Yo he dicho que estoy de acuerdo que cuiden la infraestructura crítica y que tengamos más dotación para tener en las poblaciones y hacer este otro control preventivo”, sostuvo.

Reacción del Gobierno

Después del pronunciamiento de la alcaldesa, el delegado Durán destacó los operativos policiales que comandó el Gobierno ad portas del fin de semana “largo”.

“Teniendo presente las circunstancias de este fin de semana, desplegamos todas las capacidades policiales que ejercieron un rol preventivo“, comentó.