Este lunes, la Policía de Investigaciones (PDI) le incautó un arma al cantante urbano Cris MJ, luego de que la Fiscalía de Iquique comenzara una investigación contra el artista por los delitos de amenazas y porte ilegal de armas de fuego.

El intérprete de Una noche en Medellín hizo una transmisión en vivo en respuesta a las acusaciones de un productor de eventos tras un show. En el live mostró el arma, la cual apuntó directo a la cámara mientras emitía duros insultos.

Tras esto, la Fiscalía de Iquique abrió la investigación de oficio y, horas más tarde, se informó que la PDI “tomó declaración a Cris MJ y se incautó arma exhibida en video, la que correspondería a una pistola de airsoft, réplica de un arma Glock 19“.

El fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, señaló que el arma “será sometida por la PDI (Lacrim) a los peritajes correspondientes, mientras continúan las diligencias para establecer las amenazas que habría proferido”.

Fiscal jefe Iquique, Eduardo Ríos, informó que @PDI_Tarapaca ya tomó declaración al cantante urbano Cris MJ y se incautó arma exhibida en video, la que correspondería a una pistola de airsoft, réplica de un arma Glock 19. Esta será periciada por Lacrim. pic.twitter.com/St95AO3ib8 — Fiscalía Tarapacá (@FiscaliaIRegion) April 17, 2023

¿Qué es una pistola tipo “airsoft”?

Las pistolas de airsoft son armas de aire comprimido de baja potencia, réplicas de armas reales, que se usan para disparar proyectiles esféricos no metálicos que suelen estar fabricados de materiales plásticos o resinas biodegradables.

Su principal característica es su similitud con las armas de fuego real, pero sin llegar a su nivel de peligrosidad. Las pistolas de airsoft son como las que usan en el paintball, aunque también se emplean para la caza u otras actividades.

¿De qué es acusado Cris MJ?

A través de Facebook, el productor de eventos Francisco Lincheo Torrejón denunció los problemas que habría ocasionado el cantante urbano. “El peor negocio de mi vida. Cris MJ me cobró $30 millones. Le pagué $17 millones y un cheque de $13 millones”, comenzó señalando.

“Fui con mi socio a rogarle que se bajara un poco y no quiso, que a él le daba lo mismo. Le dijimos que en venta de entradas no pasamos los $9 millones y nada, no quería salir a cantar y me obligó a regalar entradas porque si la gente no llenaba la cancha, tampoco iba a salir”, agregó.

En esta línea, agregó que tuvo que regalar entradas “porque si no el niño no saldría a cantar, y eso para mí hubiera sido peor, ya que me demandarían por todos lados. En pasajes en avión, arriendo de vehículos, Hotel Gavina para los 20 que llegaron con el cantante, guardias, arriendo de coliseo, gente de marketing, productora de eventos, me salió 23 millones más”.