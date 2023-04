Tras la transmisión protagonizada por Cris MJ en la que muestra una supuesta arma, la Fiscalía de Iquique comenzó una investigación de oficio en contra del cantante urbano por los delitos de amenazas y porte ilegal de armas de fuego.

“El afectado directo, es decir, el productor de este show, nos está aportando antecedentes acerca de lo ocurrido, por lo que estamos adelantando diligencias con la productora“, señaló el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos.

Además de esta medida, el diputado Andrés Celis (RN) denunció al cantante por los delitos de porte y almacenamiento ilegal de armas, de acuerdo con los artículos 3 y 5 de la ley de Control de Armas.

El parlamentario también solicitó la investigación de un posible depósito de armas, ya que el cantante urbano aseguró que el arma que mostraba era sólo una de las existentes. “Y eso que no les muestro la bóveda que tenemos”, dijo el intérprete de Marisola durante el live de Instagram.

“Esto es grave, uno no puede normalizar que un cantante suba algo como esto, me parece fuerte que alguien como él haga de esta situación algo completamente normal“, enfatizó el diputado Celis en entrevista con Canal 13.

Desde el Gobierno también comentaron el hecho. “El fenómeno de la violencia es bien complejo, porque es estructural, es social. Obviamente, me parece terrible que alguien así sea un referente para los jóvenes y lo que usa es un arma o se sacan fotos con armas“, señaló el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, a Radio Universo.

El live de Instagram

El cantante hizo la transmisión de Instagram en respuesta a la “funa” realizada por un productor de eventos.

Francisco Lincheo Torrejón, quien organizó un show en Iquique el pasado viernes, denunció los problemas que habría ocasionado el intérprete de Una noche en Medellín: “El peor negocio de mi vida. Cris MJ me cobró 30 millones. Le pagué 17 millones y un cheque de 13 millones”, comenzó señalando.

“Le dijimos que en venta de entradas no pasamos los nueve millones de pesos y nada, no quería salir a cantar y me obligó a regalar entradas porque si la gente no llenaba la cancha tampoco iba a salir”, agregó.

En respuesta, Cris MJ realizó una transmisión en la que apuntó directo a la cámara mientras decía “giles cul… (…) que agradezcan que les hice el evento cul…, si no me hubiera ido para España hace cualquier día”.