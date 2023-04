Mostrando una presunta arma y con duros insultos, el cantante urbano Cris MJ respondió a las críticas de un productor de eventos tras un show que realizó en Iquique el pasado viernes.

¿Qué dijo el productor?

A través de Facebook, Francisco Lincheo Torrejón, quien organizó el evento, denunció los problemas que habría ocasionado el intérprete de Una noche en Medellín. “El peor negocio de mi vida. Cris MJ me cobró 30 millones. Le pagué 17 millones y un cheque de 13 millones”, comenzó señalando.

“Fui con mi socio a rogarle que se bajara un poco y no quiso, que a él le daba lo mismo. Le dijimos que en venta de entradas no pasamos los nueve millones de pesos y nada, no quería salir a cantar y me obligó a regalar entradas porque si la gente no llenaba la cancha tampoco iba a salir“, agregó.

El productor pidió perdón a quienes compraron entradas “al precio real”. “Tuve que regalar porque si no el niño no saldría a cantar, y eso para mí hubiera sido peor, ya que me demandarían por todos lados. En pasajes en avión, arriendo de vehículos, Hotel Gavina para los 20 que llegaron con el cantante, guardias, arriendo de coliseo, gente de marketing, productora de eventos, me salió 23 millones más”.

“A mi gente de Iquique les pagaré a todos esta semana y muchas gracias a todos por bajarse honorarios, se dieron cuenta de que fracasé y fueron conscientes. Esta semana sacaré otro crédito para cumplir con todo. Estoy destrozado”, cerró.

La respuesta de Cris MJ

Tras estas acusaciones, el cantante decidió hacer una transmisión en vivo en la que fue visto portando una supuesta arma, la cual apuntó directo a la cámara mientras decía “giles cul… (…) que agradezcan que les hice el evento cul…, si no me hubiera ido para España hace cualquier día”.

El joven, cuyo nombre real es Christopher Álvarez, también mostró el cartucho del arma y dijo que “ahí está el 30”, en referencia a la cantidad de municiones que caben en él. “Los pasamos por el ñate, por donde sea”, añadió.