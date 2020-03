Como su primera actividad en el primer lunes de marzo, el presidente Sebastián Piñera promulgó esta mañana la “Ley Gabriela”, normativa que amplía el marco legal del femicidio para que se considere como autor de este delito a quien, con motivo de odio, menosprecio o abuso por causa de género, mate a una mujer, y no solo cuando es su cónyuge o conviviente.

“Promulgamos una ley que busca muchos objetivos, pero esencialmente proteger mejor a las mujeres en nuestro país, ya que todavía existe mucha discriminación y violencia”, dijo el mandatario.

“La Ley Gabriela viene a hacer justicia y la debimos haber tenido antes, es una manera de reflejar el compromiso y dignidad de la vida de cada una de las personas y una señal potente y sin ninguna ambigüedad contra todo tipo de violencia dirigido especialmente hacia las mujeres”, agregó.

La normativa fue despachada del Congreso el pasado 30 de enero y establece penas que van desde el presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, es decir de 15 años y un día a 40 años.

Pero lo más relevante de la iniciativa es que amplía el delito de femicidio para cualquier homicidio con razones de género, y de este modo aplica para cualquier tipo de relación que la mujer tuviese con su agresor, o incluso aquellas que no sostengan ningún tipo de vínculo.

Además, se eliminó la atenuante de arrebato del Código Penal, que era utilizada en la mayoría de los casos cuando se justificaba el crimen, por ejemplo, por celos.

La normativa está inspirada en el caso de Gabriela Alcaíno (17) y su mamá Carolina Donoso (53), quienes fueron asesinadas por el ex pololo de la adolescente, Fabián Cáceres (19), Fabián Cáceres (19).

En la ceremonia estuvo presente Rodrigo Alcaíno, tío de Gabriela, quien en la instancia agradeció el trabajo de los parlamentarios que impulsaron la iniciativa y señaló que la iniciativa “es una esperanza de justicia, no para nosotros porque ya no se pudo aplicar para este caso, pero también es urgente la prevención, educación, planificación para no llegar a los crímenes”.

Gabriela y Fabián habían terminado su relación hacía varios meses, sin embargo, la joven sufrió el acoso del estudiante de Ingeniería, quien se negaba a aceptar el quiebre, y la madrugada del 11 de junio de 2018 se escabulló en la casa de ambas, donde apuñaló y le quitó la vida a su madre, y luegó la violó y apuñaló también a ella.

Cáceres confesó la autoría del crimen, sin embargo, fue formalizado por violación y doble homicidio, debido a que la normativa vigente entonces señalaba que los delitos sólo pueden ser calificados como tales cuando el agresor y la víctima están casados o tienen una relación de convivencia, razón por la que la familia impulsó una fuerte campaña para modificar la legislación.

