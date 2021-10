El presidente Sebastián Piñera dio inicio a los pagos del IFE Laboral este martes. En la ocasión, el mandatario hizo un análisis de la economía del país y destacó la importancia de recuperar los empleos que se perdieron durante la pandemia.

“Que todos los chilenos que quieran trabajar puedan trabajar, es algo que llevamos en el corazón. Por esa razón es tan importante recuperar esos 651 mil empleos que aún faltan por recuperar. Vamos a seguir trabajando para poder recuperar el 100% de esos empleos que la pandemia nos arrebató”, dijo.

Además, enfatizó en la relevancia del crecimiento económico y criticó a los candidatos presidenciales, quienes, a su juicio, le han restado importancia a este tema.

“Da la impresión que el crecimiento económico no importa, no está en los debates, los candidatos presidenciales no hablan de eso, no está en el Congreso, pero es muy importante”, indicó el presidente.

El mandatario manifestó que “el crecimiento económico es lo único que crea empleos de verdad y permanentes, el que permite mejorar los salarios, es el que da oportunidades a las pymes”

“La calidad de vida permanente de las familias chilenas no depende de los bonos, depende de la creación de empleos, del crecimiento y la fortaleza de nuestra economía”, afirmó.

“Además de todo eso, el crecimiento económico es el que permite tener ingresos fiscales para financiar el gasto social, las pensiones, la salud y la educación”, añadió.

Al terminar su intervención, el presidente Piñera invitó a todos los chilenos a mirar al futuro y a actuar con mayor responsabilidad, ya que en nuestro país hay “algunos que están dispuestos a destruir nuestro país con tal de ganar un voto”.

“Nuestro gobierno está pensando en los chilenos de hoy, pero también está pensando en las familias del mañana”, cerró.