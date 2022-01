Este sábado, la senadora electa por Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez descartó que los partidos de Chile Vamos presenten un gabinete alternativo de ministros para fiscalizar a los secretarios de Estado designados por el presidente electo, Gabriel Boric.

La opción de un “gabinete de las sombras” la planteó el timonel de RN, Francisco Chahuán, tras la reunión que sostuvieron los presidentes de los partidos de la futura oposición con el frenteamplista, aunque no consiguió el apoyo de las otras tiendas.

En conversación con Radio Cooperativa, la diputada se desmarcó de la iniciativa, asegurando que no está de acuerdo con “esos ministerios de las sombras, suena tenebroso”.

“Tengo claro que la ciudadanía habló con fuerza, con claridad y dijo que tal iba a estar en el gobierno y nosotros en el rol opositor, por lo tanto lo que corresponde es ejercer un rol opositor sin hacer una oposición obstructiva”, agregó

En ese sentido ahondó en que “al contrario, tenemos que tener una oposición dispuesta al diálogo, una oposición que evidentemente cuando vea el peligro, cuestiones que hemos defendido con mucha fuerza como la libertad o nuestros principios, ejercer ese rol con claridad”.

Asimismo, manifestó que no se puede estar “diciéndole al gobierno que vamos a andar en las sombras mirando si hace bien o no la pega, creo que eso no corresponde”.

“Yo espero que más que ministerios en la sombra, tengamos una oposición en la luz, trasparente de la cara a la ciudadanía, proponiendo y en terreno”, concluyó.