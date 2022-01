A dos meses de las elecciones generales del pasado 21 de noviembre donde obtuvo el cuarto lugar, Sebastián Sichel dice estar “disfrutando” de su familia, tras “cuatro años intensísimos”.

En conversación con El Mercurio, el ex ministro de Desarrollo Social fue consultado por los desaciertos de su candidatura y manifestó que “yo cometí el error mortal de atraparme en esta pelea pequeña con los partidos de Chile Vamos, pero esto fue un problema mío de no entender que esta elección se trataba sobre el futuro”.

En ese contexto, Sichel se refirió al momento en que los partidos que conforman la coalición de derecha se descolgaron se su candidatura. “Uno no es leso. No soy ningún ingenuo y es evidente que me di cuenta cuando me traicionaron por la espalda y abandonaron el barco, y pude predecir el impacto que eso tuvo en la votación que tendría”.

“Aquí mi error fue haber confiado demasiado (…) esperé una fidelidad y compromiso común”, añadió.

Asimismo, expresó que “nadaba contra la corriente de una cultura, en realidad, quería lo tradicional, lo viejo, una derecha que no hablara sobre modernidad y que su candidato fuera Kast o alguien como Lavín. Yo les era incómodo”.

“Era obvio que yo no venía de esa cultura pero terminé siendo el invitado de piedra, pero un invitado de piedra que había ganado con sus votos derecho a representar al sector”, agregó.

“Cumplí con mi palabra”

El ex presidente de BancoEstado, explicó que “no quería que ganara Boric y la izquierda, pero eso no me igualaba a Kast. Para algunos, ser de derecha era más importante que la gobernabilidad de Chile o que no ganara Boric”.

“Decidí votar -por Kast- pero no hice nada más (…) cumplí con lo que dije, cumplí con mi palabra”, reconoció.

En ese sentido, señaló que “en esta elección se trataba decidir el proyecto político de los próximos 30 años (…) yo no podía desaprovechar mi capital político e intenté incidir con mis contenidos en la campaña de Kast”.