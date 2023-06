Este miércoles, parlamentarias y ministras del oficialismo condenaron la agresión del autodenominado “pastor” Soto a las diputadas Daniela Serrano (Partido Comunista) y Marcela Riquelme (independiente del Frente Amplio).

Las diputadas salieron a enfrentar a Javier Soto después de que este insinuara que la muerte de la hija de la diputada Marisela Santibáñez (PC) estaba relacionada con su forma de ser.

Leer también: Autodenominado “pastor” Soto agrede físicamente a diputadas afuera del Congreso Nacional

Respuesta del PC

En respuesta a estos hechos, el PC emitió una declaración pública expresando “su más profundo repudio” y solicitando que las autoridades tomen medidas para el debido resguardo y protección de nuestras autoridades, ante “personajes nefastos” y “agresores”.

📢Declaración pública de solidaridad con nuestras diputadas Marisela Santibáñez y Daniela Serrano.@mariseka @SerranoDaniela_ pic.twitter.com/8O9TUkZ4oD — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) May 31, 2023

Este personaje, conocido como Pastor Soto, agrede todos los miércoles a mujeres en la entrada del Congreso. Hoy lo hizo con @mariseka y, posteriormente, con @SerranoDaniela_ a quienes le expreso toda mi solidaridad. Basta de misoginia y discursos de odio. Este tipo es un peligro pic.twitter.com/fgmeJtNOCS — Lorena Pizarro Sierra (@LorenaPizarroS) May 31, 2023

“Es indignante la violencia de Javier Soto”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se pronunció tras los sucesos, calificando como “indignante la violencia de Javier Soto, conocido como Pastor Soto”. Expresó su solidaridad y apoyo a las diputadas Daniela Serrano y Marisela Santibáñez, y afirmó que “estas agresiones solo demuestran la crueldad, el odio y el desprecio hacia las mujeres“.

Es indignante la violencia de Javier Soto, conocido como Pastor Soto. Mi solidaridad y apoyo para las compañeras @SerranoDaniela_ y @mariseka, estas agresiones solo demuestran su crueldad, odio y desprecio a las mujeres. — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) May 31, 2023

“La extrema derecha lleva años replicando discursos como los de Soto”

La diputada y militante de Revolución Democrática, Maite Orsini, también se pronunció, agregando que considera “inaceptable la falta de respeto y humanidad que ha mostrado el “pastor” Soto hacia la compañera Marisela Santibáñez, así como las agresiones físicas contra las diputadas de su bancada”.

Además, Orsini destacó que “la extrema derecha lleva años replicando discursos como los de Soto y hoy se hacen los escandalizados por su actuar.¿Por qué no hablaron antes? ¿Por qué no les molestaba que insultara a mujeres, gays y trans? Porque en el fondo no les importa y comparten el fondo y su violencia”.

La falta de respeto y humanidad que ha tenido el "pastor" Soto con la compañera @mariseka es inaceptable, así como las agresiones físicas contra las diputadas de su bancada. ¿Hasta cuándo debemos soportar este hostigamiento contra parlamentari@s y trabajador@s? — Maite Orsini Pascal 🌳 (@MaiteOrsini) May 31, 2023

“Es una violencia inadmisible”

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, también se unió a condenar los hechos, enfatizando que “insultar constantemente y de manera selectiva a una mujer fuera del Congreso, especialmente sobre la muerte de su hija y su proceso de duelo, es una violencia inadmisible que socava la participación política de las mujeres“.

Asimismo, remarcó su “condena total al daño causado por Javier Soto”.

Enrostrarle a una mujer la muerte de su hija/o y su duelo, insultar permanente y selectivamente fuera del Congreso, con morbo, es una violencia inadmisible, y menoscaba la participación política de las mujeres. Condena total al daño provocado por Javier Soto. — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) May 31, 2023

“No sirve nada que la derecha condene la violencia del Pastor Soto”

La diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider, emplazó a la oposición al afirmar que “no sirve de nada que la derecha condene la violencia del Pastor Soto, quien no es realmente pastor, si continúan promoviendo el mismo odio y discriminación. Deben marcar la diferencia, comenzando con la ultraderecha de los republicanos, si no las palabras se las lleva el viento”.

No sirve de nada que la derecha condene la violencia del Pastor Soto (que no es realmente pastor), mientras sigue promoviendo el mismo odio y discriminación. Tienen que marcar la diferencia, partiendo con la ultra derecha de Republicanos. Si no, palabras se las lleva el viento. — Emilia Schneider (@emischneiderv) May 31, 2023

“Es la gota que rebalsó el vaso”

La diputada del Partido Por la Democracia y exministra Helia Molina aseguró que “la agresión sufrida por la diputada Marisela Santibáñez es la gota que rebasó el vaso. No hay motivo más vil que insultar a alguien haciendo referencia a la muerte de un ser querido, y el famoso pastor Soto debe ser sancionado“.