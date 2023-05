El autodenominado pastor Javier Soto fue captado agrediendo a las diputadas de Daniela Serrano (Partido Comunista) y Marcela Riquelme (independiente del Frente Amplio) afuera del Congreso Nacional, en Valparaíso.

¿Qué pasó?

Según Biobiochile.cl, la situación ocurrió cuando las parlamentarias acudieron al lugar donde Soto suele ubicarse para “predicar”, para encararlo después de que le hubiese dicho a la diputada Marisela Santibáñez (PC) que la muerte de su hija tiene relación con su forma de ser.

“Durante la agresión, el individuo les gritó a las diputadas Serrano y Riquelme que ‘las estaba educando sobre cómo era la sexualidad y el rol de las mujeres’”, consignó el medio citado.

Personal de Carabineros que resguarda el exterior del Congreso tuvo que intervenir en la situación para evitar que Soto continuara agrediendo a las parlamentarias. Aún no se informa si quedó en calidad de detenido o no.

En uno de los registros se aprecia cómo también la diputada de Revolución Democrática (RD) Consuelo Veloso encara al autodenominado pastor.

Santibáñez: “Si salgo de la Cámara por cometer un delito, será porque ustedes no nos resguardan”

Tras lo ocurrido, la diputada Santibáñez agradeció en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el apoyo de sus colegas: “Digan de mí lo que quieran, cuestionen todos mis actos, pero la muerte de un hijo no es un argumento para atacar a una política (…). Esto afecta a mi familia”.

“Si ustedes como Cámara de Diputados no me protegen, me voy a tener que proteger sola, me voy a tener que proteger con mi gente”, agregó.

“Y si llego a salir de esta Cámara porque cometo un delito, porque hago algo, porque tomo acciones, será porque ustedes no nos resguardaron”, sentenció.