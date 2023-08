Durante este jueves, el Partido Republicano se refirió a la reunión que sostuvo Chile Vamos y el Gobierno.”El gobierno pide diálogo y acuerdos, sin embargo, elige dividir“, señaló la colectividad.

En ese contexto, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, señaló: “No nos corresponde opinar sobre lo que haga o que deje de hacer Chile Vamos, pero consideramos que tras este cambio de gabinete insuficiente y negativo era mejor postergar cualquier cita con el gobierno”.

Por otra parte, Hurtado se refirió al rol del Gobierno respecto a su relación con la oposición. “El gobierno pide diálogo y acuerdos, sin embargo, elige dividir y profundizar la influencia y control del Partido Comunista“, señaló en T13.

En lo que se refiere a las reformas que el gobierno pretende impulsar, tales como las reformas en el sistema de pensiones y el pacto fiscal: “El gobierno invita dialogar sobre dos temas que son muy importante, y los ministros ya están recorriendo el país explicando sus propuestas. Pero, no existe voluntad real de escuchar en serio ni de cambiar la dirección”.

Reacción de Chile Vamos

Por su parte, Francisco Chahúan, presidente de Renovación Nacional tras la reunión con el gobierno, detalló: “Le planteamos varias cosas, que nosotros vamos a defender la libertad de elección en salud, que vamos a exigirle al Gobierno que presente las querellas criminales en los casos de corrupción y que presente todos y cada uno de los antecedentes del Caso Convenios“.

En tanto, Gloria Hutt, presidenta de Evópoli, agregó: “Esta fue una reunión con momentos de tensión, pero muy necesaria para poder avanzar en diálogo. Es muy difícil que uno pueda avanzar en cosas concretas, si es que no despeja antes diferencias y esas diferencias quedaron todas discutidas en esta mesa. Por eso que no fue una reunión fácil, abordamos una cantidad importante de temas. No fuimos a los detalles de cada tema, pero sí a las posturas que cada uno tiene y priorizando el interés nacional (…). Esto fue un punto de partida”.