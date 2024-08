Lautaro Carmona, presidente del PC: “Condenamos donde quiera que sean las violaciones de derechos humanos, incluido Venezuela”

Controversia ha generado la declaración del Partido Comunista sobre la crisis en Venezuela, luego de que la colectividad no se alineó por completo al pronunciamiento del Gobierno y el presidente Boric, quien tildó de dictadura el régimen Maduro. “Tenemos el legítimo derecho a tener una distancia”, afirmó el dirigente político.

“Condenamos donde quiera que sean las violaciones de derechos humanos, incluido Venezuela y cualquier otro país. Esa es nuestra política en ese plano”. De esta forma se pronunció este lunes el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, ante los cuestionamientos que ha recibido la colectividad luego del esperado segundo pronunciamiento sobre la crisis en Venezuela.

¿Qué pasó?

Ayer, el PC rompió el silencio sobre la situación en el país caribeño luego de días de espera. Esto considerando de que la gran mayoría del oficialismo se alineó con las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien el jueves pasado afirmó que el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura.

“No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra”, afirmó el mandatario, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela (organismo controlado por el chavismo) ratificó el “triunfo” de Maduro en las elecciones del 28 de julio.

Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 22, 2024

Luego de una extensa reunión de su Comisión Política, los comunistas pidieron “entregar el desglose de las actas” en Venezuela, sin embargo, no se alinearon en la definición de dictadura hecha por el Gobierno.

Incluso, pese a reconocer que la política exterior de Chile la desarrolla el presidente Boric, el PC llamó a la comunidad internacional a abstenerse de adoptar posturas que “puedan fomentar un clima de confrontación en Venezuela y agudicen la crisis a niveles extremos”, afirmando que cualquier solución “debe ser en el marco del irrestricto respeto de los derechos humanos”.

Luego, Carmona defendió, en entrevista con Televisión Nacional de Chile (TVN), que Venezuela no es una dictadura, porque “hay separación de poderes”.

“Yo no puedo apurarme en definir una dictadura si conozco que hay separación de poderes. Unos dicen ‘no, los poderes no están separados’. Bueno, no sé en Chile si están separados o no, digamos”, afirmó.

“Tenemos el legítimo derecho a tener una distancia”

Esta mañana, en entrevista con Radio Cooperativa, se le volvió a consultar a Lautaro Carmona por el pronunciamiento del PC y la distancia que ha tomado con el Gobierno respecto de la crisis en Venezuela.

“El Partido Comunista no se siente obligado en nada de lo que sea la política nacional e internacional. Son discernimientos con cabeza propia, con discusión propia que hacemos los comunistas chilenos”, contestó, con relación a los emplazamientos que ha recibido la colectividad sobre que tendrían más alineación con el régimen de Maduro.

“No tenemos ningún compromiso, relación ni vinculación a priori respecto a otros procesos que no sean nuestra mirada frente a lo que sea la definición que los pueblos hagan en sus respectivos procesos, en este caso, bolivariano, etcétera. Siempre tendremos en cuenta el papel de Estados Unidos en una condición de imperialismo respecto de otros países. Eso es una ausencia de muchos análisis. Eso está presente en nosotros”, agregó.

Sin embargo, reiteró que como colectividad no son voceros, representantes ni sienten la obligación sobre otros procesos, “porque así funciona la coordinación, relación e interacción entre fuerzas que se deben a sus países y a sus pueblos. Nuestra obligación es con nuestro pueblo y nuestro país”.

Luego se refirió a la definición de dictadura que hizo el presidente Boric. “Tenemos el legítimo derecho a tener una distancia, una conclusión por ahora distinta frente a esa afirmación, y lo hacemos con respeto, lo hacemos sin cuestionar que la representación, tarea y política en el plano exterior la lleva el presidente de la República”, sostuvo.

“Pero estamos hablando de democracia, hay una diversidad y cada uno tendrá un espacio para exponer su mirada”, añadió.

Pese a ello, Carmona fue enfático en sostener que, como partido, no están alterando la política exterior del país con su pronunciamiento, sino que “estamos haciendo saber una mirada distinta, y espero que en la pluralidad incluya consentir que haya diferentes miradas y no tengamos que todos sentirnos en la obligación, de más allá de lo que pensemos, tener o cuál posición”.

Finalmente, el timonel comunista sostuvo de forma tajante: “Condenamos donde quiera que sean las violaciones de derechos humanos, incluido Venezuela y cualquier otro país. Esa es nuestra política en ese plano”. Sin embargo, no indicó si, a juicio de la colectividad, en el país caribeño hay o no este tipo de crímenes.