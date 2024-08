Lautaro Carmona defiende que Venezuela no es dictadura porque "hay separación de poderes (...) No sé si en Chile están separados"

De hecho, este domingo la tienda, tras una reunión de emergencia, emitió un comunicado para referirse a la situación en Venezuela, manteniendo su postura de no calificar al país como "dictadura".

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona sigue sin dar su brazo a torcer respecto a Venezuela. El timonel insiste en que la situación que se vive en Venezuela no es una dictadura, pese a que el Presidente Gabriel Boric -de cuyo gobierno forma parte el PC- usara dicho calificativo para referirse al régimen de Nicolás Maduro.

De hecho, este domingo la tienda, tras una reunión de emergencia, emitió un comunicado para referirse a la situación en Venezuela, manteniendo su postura de no calificar al país como “dictadura”. “Compartimos el llamado de países de la región a entregar el desglose de las actas del proceso eleccionario, lo que debe ser validado por veedores internacionales imparciales”, indicaron.

Pero Carmona fue más allá y defendió la postura de su partido argumentando que en Venezuela hay separación de poderes y puso en duda que dicha situación ocurra en Chile.

“Yo no puedo apurarme en definir una dictadura si conozco que hay separación de poderes. Unos dicen ‘no, los poderes no están separados’. Bueno, no sé en Chile si están separados o no, digamos”, afirmó en diálogo con Estado Nacional de TVN.