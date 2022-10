El 23 de septiembre de 2021, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó un proyecto que buscaba prohibir las carreras de perros. El texto modificaba la Ley 20.380, sobre protección de animales, y buscaba prohibir toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio nacional.

Para ello, se establecía una sanción de presidio menor en su grado mínimo -61 a 540 días- y multa de hasta más de millón y medio de pesos.

Lee también: Repudio por carreras de perros galgos en Zapallar: Actividad estaba contemplada en el marco de Fiestas Patrias

A un año de ser rechazado, diputadas y diputados de distintos sectores políticos presentaron un nuevo proyecto que modifica la Ley 21.020 sobre la tenencia responsable de animales para sancionar y prohibir las carreras de perros en el territorio nacional.

La iniciativa impulsada por Tomás Hirsch (AH), Ana María Gazmuri (AH), Andrés Celis (RN), Camila Musante (IND), Catalina Pérez (RD), Daniella Cicardini (PS), Vlado Mirosevic (PL) y Carolina Marzán (PPD), contiene un solo artículo que busca que quienes organicen y participen de estas carreras, sean “castigados con las penas de presidio menor en su grado medio y multa de 20 a 40 UTM, quedando además con la pena accesoria de inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de animales”.

“Hace un poco más de un año se votó un proyecto que presentamos para prohibir las carreras de perros. Esa iniciativa fue rechazada, pero por solo dos votos. Hemos vuelto a presentar este proyecto porque estamos convencidos de que si queremos mirar al futuro como un país en el que se respeten los derechos de los animales, tenemos que entender que son seres sintientes y nuestros compañeros de ruta, porque actualmente con las carreras se les genera daño, dolor, sufrimiento y muerte”, señaló el diputado de Acción Humanista y autor del proyecto, Tomás Hirsch.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, sostuvo que “lamentablemente, aún en nuestro país existen personas que tienen perros galgos, no por amor, sino que solamente con el afán de explotarlos, de maltratarlos, de disfrutar por aquello y, por lo mismo, mi llamado es a los diputados de distritos rurales a que no le tengan miedo a perder votos frente a lo que es la crueldad, la explotación y el maltrato animal”.

Lee también: Encuesta: 63% cree que el rodeo debería ser considerado maltrato animal

“La apuesta en nuestro país está prohibida, salvo aquella autorizada por ley. Entonces, es claro y preciso, no a la crueldad, no a la explotación, no al maltrato animal y eso es lo que busca este proyecto de ley y espero que aquellos parlamentarios, en especial los de Chile Vamos, apoyen este proyecto y no miren la parte electoral”, dijo.

Desde la Fundación Galgo Libre, Daniel Pacheco comentó que “creemos que este proyecto es una instancia muy importante para modificar la Ley de tenencia responsable, para prohibir las carreras de perros y sancionarlas. Esperamos que el nivel de abuso, crueldad y explotación que sufren los perros en Chile puedan ser sancionadas. Es importante el apoyo de todos a este proyecto de Ley”.