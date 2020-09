El ex candidato presidencial y ex ministro, Pablo Longueira (UDI), reiteró sus críticas a la derecha por su opción de ir por el Rechazo para el plebiscito del próximo 25 de octubre tras su reaparición en la política.

En conversación con Radio Cooperativa, este martes expresó que “lo que está haciendo la centroderecha me parece de una irresponsabilidad política que me ha llevado a tomar esta decisión. Yo no quería volver al mundo político, (pero) me parece una vergüenza refugiarse en el Rechazo“.

“El Rechazo es no entender lo que quiere la ciudadanía hoy día. Yo no tengo ningún temor en hacer una nueva Constitución, ninguno, muy por el contrario; me encantaría que este plebiscito fuera un plebiscito en que cerramos la transición chilena, eso es lo que yo quiero”, dijo.

En la misma línea, el ex parlamentario afirmó que con su propuesta espera “llevar a un segmento importante de la centroderecha a un Apruebo, pero no de cero, y ojalá reducir al Rechazo a los 15 puntos“.

“Esa noche voy a celebrar si no pasan el 15 por ciento los que están por el Rechazo, porque lamento que parlamentarios jóvenes, personas excepcionales que han entrado al servicio público ya partan rechazando. ¿A qué le temen? No entiendo qué están defendiendo con el Rechazo“, añadió.

En tanto, Longueira aseguró que aspira a participar de la convención constituyente y que “no soy una persona de la derecha tradicional, jamás he pertenecido, no me hubiera dedicado jamás al servicio público para decirles a los derechistas de Chile lo que quieren escuchar”.

“Están reduciendo a la derecha a un 15%, a lo que yo los quiero llevar es a una derecha moderna, democrática, y que no tiene temor a discutir y defender sus ideas en una constitucional. Esa es la diferencia”, cerró.

Caso SQM

En la conversación, el ex parlamentario fue consultado por su vínculo con el caso SQM en medio de las investigaciones por el financiamiento irregular de la política. Esto tras los dichos de Evelyn Matthei, quien aseguró que no puede presidir la UDI mientras no resuelva su situación.

“No tengo mochila porque no tengo tejado de vidrio, métetelo en la cabeza, no tengo mochila, compadre”, respondió ante las preguntas.

Longueira aseguró que ha sido perseguido porque “buscan un asesinato de imagen“, pero “yo no tengo tejado de vidrio, no tengo complejo, a otro con eso, camino por la calle con la frente en alto y las manos limpias”.

“No hubo nadie más honesto que yo en la política chilena, compadre“, añadió.

Finalmente, aseguró que su vínculo con SQM se dio en el contexto de “la ley de financiamiento por el tsunami, al gobierno se le cayó el royalty, a mí el gobierno me pidió ese mismo día que lograra un consenso en una ley del royalty y lo logré“.

“Fui a hablar con Antofagasta Minerals, con SQM, y cuando hablé con Patricio Contesse, me dice ‘hay una discriminación con empresas nacionales’. Yo le dije ‘mándame un correo’, me lo mandó y dos horas se lo mandé a Cristián Larroulet, había una discriminación y por eso es que el gobierno lo incorporó. ¿Le quedó claro o no?”, cerró.